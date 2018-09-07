Söz dizisi yeni sezona bir oyuncu daha katıldı

Yapımını TIMS&B Productions'un üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği 'SÖZ'ün oyuncu kadrosuna ünlü bir isim daha dahil oldu.

Son olarak İffet dizisinde rol alan Mine Çayıroğlu da Söz dizisinin yeni sezonunda rol alacak. Diziye yeni sezonda Deniz Baysal ve Sarp Akkaya da katıldı.

KASAP DRAGAN SARP AKKAYA



Başarılı oyuncu Sarp Akkaya’nın hayat vereceği Dragan Ratkoviç, doksanlı yıllarda bir ülkedeki iç savaş sırasında birçok Müslüman’ın katledildiği eylemlerin baş sorumlusudur. Yurt dışında yabancı devletler tarafından eğitilip, yine onlara hizmet etmesi için yetiştirilmiştir. Kadın çocuk yaşlı demeden karşısına çıkan her insanı kesip biçmiş, kurşuna dizdirmiş azılı bir katildir. ‘Kasap’ lakabı da buradan gelmektedir. Dragan ülke güvenliğini tehdit edecek hain bir plan için Türkiye’dedir.

DENİZ BAYSAL KORKUSUZ SAVCI DERYA ROLÜNDE



Son dönemde bir çok başarılı proje ile izleyiciyle buluşan Deniz Baysal 'SÖZ'de başarılı ve korkusuz genç Cumhuriyet Savcısı Derya karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Baysal’ın hayat vereceği Savcı Derya, üniversiteyi dereceyle bitirdikten sonra, yurtdışındaki masterını yarıda bırakıp savcı olmak için ülkesine dönmüştür. Doğu bölgelerinde görev yapmak için başvurmuş ve terör örgütleriyle girişilen mücadelelerde gösterdiği başarı kariyerinde hızla yükselmesini sağlamıştır. Genç yaşına rağmen, mesleğinin verdiği ağırlıkla, sert, kararlı ama özel hayatında bir o kadar da içtendir. Tecrübesi çok olmasa da suçlu ve masumu bir bakışla ayırt edecek yeteneğe sahiptir. Ülkenin içinde bulunduğu durum ve terör örgütlerinin yürüttüğü hain planlar onu sadece savcı olarak değil, terör mağduru bir vatandaş olarak da sınayacaktır.



