MAGAZİN

Söz dizisi yeni sezona bir oyuncu daha katıldı

DİZİ HABERLERİ  | 07.09.2018 03:05 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen dizisi Söz'e bir yeni oyuncu daha katıldı. Eylül sonunda yeni sezonuyla ekranlara gelecek olan Söz dizisinde Mine Çayıroğlu da rol alacak.

Söz dizisi yeni sezona bir oyuncu daha katıldı

Yapımını TIMS&B Productions'un üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği 'SÖZ'ün oyuncu kadrosuna ünlü bir isim daha dahil oldu.

Son olarak İffet dizisinde rol alan Mine Çayıroğlu da Söz dizisinin yeni sezonunda rol alacak. Diziye yeni sezonda Deniz Baysal ve Sarp Akkaya da katıldı.

mine2

KASAP DRAGAN SARP AKKAYA
,vXQeNsGsqUaz9ahapqFKlg
Başarılı oyuncu Sarp Akkaya’nın hayat vereceği Dragan Ratkoviç, doksanlı yıllarda bir ülkedeki iç savaş sırasında birçok Müslüman’ın katledildiği eylemlerin baş sorumlusudur. Yurt dışında yabancı devletler tarafından eğitilip, yine onlara hizmet etmesi için yetiştirilmiştir. Kadın çocuk yaşlı demeden karşısına çıkan her insanı kesip biçmiş, kurşuna dizdirmiş azılı bir katildir. ‘Kasap’ lakabı da buradan gelmektedir. Dragan ülke güvenliğini tehdit edecek hain bir plan için Türkiye’dedir.

DENİZ BAYSAL KORKUSUZ SAVCI DERYA ROLÜNDE
deniz

Son dönemde bir çok başarılı proje ile izleyiciyle buluşan Deniz Baysal 'SÖZ'de başarılı ve korkusuz genç Cumhuriyet Savcısı Derya karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Baysal’ın hayat vereceği Savcı Derya, üniversiteyi dereceyle bitirdikten sonra, yurtdışındaki masterını yarıda bırakıp savcı olmak için ülkesine dönmüştür. Doğu bölgelerinde görev yapmak için başvurmuş ve terör örgütleriyle girişilen mücadelelerde gösterdiği başarı kariyerinde hızla yükselmesini sağlamıştır. Genç yaşına rağmen, mesleğinin verdiği ağırlıkla, sert, kararlı ama özel hayatında bir o kadar da içtendir. Tecrübesi çok olmasa da suçlu ve masumu bir bakışla ayırt edecek yeteneğe sahiptir. Ülkenin içinde bulunduğu durum ve terör örgütlerinin yürüttüğü hain planlar onu sadece savcı olarak değil, terör mağduru bir vatandaş olarak da sınayacaktır.

PARTNER17 kiloluk ceket ağır geldi17 kiloluk ceket ağır geldi
Meleklerin Aşkı 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ekrem Yağmur'u rehin alıyor!Meleklerin Aşkı 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ekrem Yağmur'u rehin alıyor!
Sen Anlat Karadeniz'e yeni sezonda sürpriz transferSen Anlat Karadeniz'e yeni sezonda sürpriz transfer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mine Çayıroğlu söz dizi söz yeni oyuncular

En Çok Okunan Haberler

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada ve ABD, Rusya'ya karşı birleşti

İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada ve ABD, Rusya'ya karşı birleşti

Merkel'den Türkiye ile ilgili skandal sözler: Türkiye'nin "makul ölçüde" gelişmesi çıkarımıza

Merkel'den Türkiye ile ilgili skandal sözler: Türkiye'nin "makul ölçüde" gelişmesi çıkarımıza

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Irak Basra’da göstericiler siyasi parti ve kamu binalarını ateşe verdi

Irak Basra’da göstericiler siyasi parti ve kamu binalarını ateşe verdi

Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!

Halil İbrahim Ünver kimdir? OTOKAR detayı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meleklerin Aşkı 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ekrem Yağmur'u rehin alıyor!

Meleklerin Aşkı 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ekrem Yağmur'u rehin alıyor!

Sen Anlat Karadeniz'e yeni sezonda sürpriz transfer

Sen Anlat Karadeniz'e yeni sezonda sürpriz transfer

Keşke Hiç Büyümeseydik 1. bölüm fragmanı! Keşke Hiç Büyümeseydik ne zaman başlıyor?

Keşke Hiç Büyümeseydik 1. bölüm fragmanı! Keşke Hiç Büyümeseydik ne zaman başlıyor?

Erkenci Kuş dizisinde flaş değişiklik! Erkenci Kuş yeni bölümler hangi gün yayınlanacak?

Erkenci Kuş dizisinde flaş değişiklik! Erkenci Kuş yeni bölümler hangi gün yayınlanacak?

Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor? Sen Anlat Karadeniz 2. yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu?

Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor? Sen Anlat Karadeniz 2. yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu?

4N1K İlk Aşk 9. yeni bölüm 2. fragmanı: Yaprak ile çetenin arasına Ali girdi! (4N1K İlk Aşk 9. Bölüm fragmanları ve özeti)

4N1K İlk Aşk 9. yeni bölüm 2. fragmanı: Yaprak ile çetenin arasına Ali girdi! (4N1K İlk Aşk 9. Bölüm fragmanları ve özeti)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.