Söz sezon finaline Bahar öldü mü? Aybüke Pusat ve Timur Acar Söz dizisinden ayrıldı mı?

Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Mehmet Özgür ve Aybüke Pusat’ın yer aldığı, senaryosunu Ethem Özışık'ın yazdığı Söz dizisi nefes kesen bir final bölümüyle sezona veda etti. Eylül ayında yeni bölümleriyle Star TV'de yayınlanacak olan Söz'ün sezon finalinde dizinin hayranlarını üzen bir ayrılık yaşandı. Aybüke Pusat'ın canlandırdığı Bahar senaryo gereği öldü. Final bölümünde Yavuz da vuruldu. Kendi timi dahil herkes Yavuz'un öldüğünü düşündü. Kendisi için yapılan cenaze törenini bile izleyen Yavuz, yeni sezonda artık başka bir yoldan devletine hizmet edecek.
SÖZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Yavuz, yaralanan Bahar’ı hastaneye yetiştirmek için var gücüyle uğraşırken tim Derman’ın peşine düşmüştür.
Derman yurtdışına kaçmak için hazırlık yaparken ölümle pençeleşen Bahar’ın acısıyla Yavuz artık bambaşka bir yola gireceğini anlamıştır. Merve’nin ardından Bahar’ı da kaybetme ihtimali bile Yavuz’u kahreder. Yavuz onu bu halde gördüğünde yapmak istediği tek bir şey vardır. Derman’ı bulmak.
Derman tam kurtuldum zannederken, artık üniformasıyla birlikte hayatını da vermeye hazır olan Yavuz hiç beklemediği bir anda onun karşısına çıkar. Tam o sırada Yavuz’un aldığı haber namlunun ucundaki Derman’la birlikte herkesi şok edecektir.
AYBÜKE PUSAT KİMDİR?
İlk olarak bir döneme damga vuran Medcezir dizisinde görülen Aybuke Pusat, 20 Mayıs 1995 yılında Ankara 'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda dans ve piyano eğitimi alan Aybuket Pusta, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuarı Bale Bölümünü kazandı. Meslek olarak uzun bir süre balerinliği tercih ettikten sonra katıldığı güzellik yarışmasıyla hayatı değişti.
2014 yılında düzenlenen Elidor Miss Turkey Güzellik Yarışması 3. Seçilen Aybüke Pusat, güzelliğiyle dizi ve film yapımcılarını peşine taktı. Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı Medcezir ile dikkatleri üzerine çekti. Aybuket Pusat’ın asıl ününü kazandıran ise 2017 yapımı Söz dizisi oldu. Bu dizide Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç ve Mehmet Özgür gibi isimlerle başrolü paylaşan Aybuke Pusat, Doktor Bahar karakteri geniş bir kitleye ulaştı. İlk sezonda performansıyla tam not alan Aybuke Pusat’ın ikinci sezonda devam edip etmeyeceği ise belirsiz.
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