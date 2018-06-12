Söz sezon finaline Bahar öldü mü? Aybüke Pusat ve Timur Acar Söz dizisinden ayrıldı mı?

Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Mehmet Özgür ve Aybüke Pusat’ın yer aldığı, senaryosunu Ethem Özışık'ın yazdığı Söz dizisi nefes kesen bir final bölümüyle sezona veda etti. Eylül ayında yeni bölümleriyle Star TV'de yayınlanacak olan Söz'ün sezon finalinde dizinin hayranlarını üzen bir ayrılık yaşandı. Aybüke Pusat'ın canlandırdığı Bahar senaryo gereği öldü. Final bölümünde Yavuz da vuruldu. Kendi timi dahil herkes Yavuz'un öldüğünü düşündü. Kendisi için yapılan cenaze törenini bile izleyen Yavuz, yeni sezonda artık başka bir yoldan devletine hizmet edecek.

SÖZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Yavuz, yaralanan Bahar’ı hastaneye yetiştirmek için var gücüyle uğraşırken tim Derman’ın peşine düşmüştür.

Derman yurtdışına kaçmak için hazırlık yaparken ölümle pençeleşen Bahar’ın acısıyla Yavuz artık bambaşka bir yola gireceğini anlamıştır. Merve’nin ardından Bahar’ı da kaybetme ihtimali bile Yavuz’u kahreder. Yavuz onu bu halde gördüğünde yapmak istediği tek bir şey vardır. Derman’ı bulmak.