Söz yeni sezonda şok ayrılık! Söz'de Agah öldü mü? Yeni bölüm ilk fragman

Yapımcılığını Tims&B'nin üstlendiği, kadrosunda Tolga Sarıtaş, Nihat Altınkaya, Eren Vurdem, Burak Sevinç ve Meriç Aral'ın yer aldığı Söz dizisi, yeni sezon ilk bölümüyle 17 Eylül Pazartesi akşamı ekrana geldi. Söz dizisinde 'Agah' karakterine hayat veren Mehmet Özgür, ölerek diziye veda etti.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Başka bir kimlikle hayatına devam eden Yavuz’un yaşadığı acılar hala dinmemiştir. Üniformasından ve Tim’den uzak olmanın zorluğu bir yana, yalnız hayatında ona eşlik eden şey kâbusları ve kaybettiklerinin acısıdır. Ama unutmak bir kenara dursun, bu acılar daha da büyükleriyle sınanacaktır!

Son yıllarda ülkemizin yaşadığı terör saldırılarına bir yenisini daha eklemek isteyen Kasap lakaplı Dragan Ratkoviç, İstanbul’da art arda eylemler düzenlemek için harekete geçer. Canlı bombalarla bütün ülkeyi tehdit eden Dragan’ın yetkililerden tek bir isteği vardır. Yavuz Karasu!

Böyle olağanüstü bir durumda, düğün hazırlıkları için İstanbul’da olan Tim ve Erdem diğer güvenlik güçleriyle birlikte bombaları durdurmak için görevlendirilir.