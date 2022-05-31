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  4. Sözleri gündem olmuştu! AK Parti'den Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki

Sözleri gündem olmuştu! AK Parti'den Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki

31.05.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın AK Partili kadın belediye meclis üyesine yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Özcan, AK Partili kadın meclis üyesine, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" demişti.

Sözleri gündem olmuştu! AK Parti'den Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın AK Partili kadın meclis üyesine yönelik ifadelerine ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kadın meclis üyemize dönük ahlaksız ve çirkin ifadelerini lanetliyoruz. Bu çirkin saldırı, tüm kadınları hedef alan bir ahlaksızlıktır. Siyasi ve hukuki olarak gereğini yapacağız."

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kadın meclis üyemize yönelik ahlaksız ve çirkin ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı sadece meclis üyemize değil, kadın varlığına ve onuruna yapılmıştır. Vicdan sahibi herkesi tepki göstermeye davet ediyorum. CHP'li belediye başkanları lütfen vatandaşa hizmet etmeyi düşünün. Siyasi şovlarla bu tür ahlaksız tavırlarla gündem olmanın kimseye faydası yok."

NE DEMİŞTİ?

Tanju Özcan, AK Partili kadın meclis üyesine, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" demişti.

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