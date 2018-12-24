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SpaceX uzaya ilk askeri uydusunu gönderdi

DÜNYA HABERLERİ  | 24.12.2018 04:47 | Son Güncelleme

Yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki askeri uydu, ABD'nin Uluslararası Uzay İstasyonu'na 'ulusal güvenlik alanında gönderdiği ilk uydu' olma özelliğini taşıyor.

SpaceX uzaya ilk askeri uydusunu gönderdi

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk kez askeri navigasyon uydusu taşıyan bir roket gönderdi.

ABD Hava Kuvvetleri için GPS III uydusu taşıyan Falcon 9 roketi, yaklaşık bir haftalık gecikmenin ardından sabah saatlerinde Florida'daki Cape Canaveral Hava Üssü'nden uzaya fırlatıldı.

Yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki askeri uydu, ABD'nin Uluslararası Uzay İstasyonu'na "ulusal güvenlik alanında gönderdiği ilk uydu" olma özelliğini taşıyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
SpaceX Uluslararası Uzay İstasyonu Falcon 9 roketi

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