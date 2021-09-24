Spagetti Carbonara nasıl yapılır? Bu lezzet İtalyanları bile kıskandıracak

Makarna, yapımı oldukça pratik bir yemek olarak karşımıza çıkıyor. Dünyanın hemen hemen her noktasında ilk defa mutfağa girenler makarna tarifi ile alkış toplamayı başarmıştır. Ülkemizde ise makarna çocuk menüsü ve öğrenci evleriyle özdeşleşti. Üniversite öğrencilerinin evlerinde makarnanın binbir çeşidinin yapıldığı herkesin malumudur. Sizler için İtalyan mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan spagetti carbonara tarifi araştırdık.

SPAGHETTI CARBONARA TARİFİ

MALZEMELER

350 gr jambon veya domuz pastırması

400 gr spagetti

2 yemek kaşığı zeytinyağı

4 yumurta sarısı

2 diş sarımsak

225 ml krema veya ekşi krema

75 gr rendelenmiş Parmesan

1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

Zeytinyağını bir tavada ısıtın. Sarımsakları doğrayın ve yağ ile kızartın. Jambonu ince doğrayın. Jambonu tavaya ekleyin ve 3 dakika kızartın.

Kremayı yumurta sarısı ile çırpın. Parmesan peyniri, tuz ve karabiberi damak zevkinize göre ekleyin.

Spagetti al dente olana kadar kaynatın. Suyu boşaltın ve spagettiyi jambona ekleyin. Sosu dökün ve sos kalınlaşana kadar her şeyi 7 veya 8 dakika pişirin.



