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Spagetti Carbonara nasıl yapılır? Bu lezzet İtalyanları bile kıskandıracak

24.09.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘İtalya’ kelimesini duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Pek çok kişinin gözünün önünde lezzetiyle ağız sulandıran bir tabak makarnanın belirdiğine eminiz. 7’de 70’e herkesin sevdiği bir yemek olan makarnayı biraz da lezzetli hale getirmeye ne dersiniz?

Spagetti Carbonara nasıl yapılır? Bu lezzet İtalyanları bile kıskandıracak

Makarna, yapımı oldukça pratik bir yemek olarak karşımıza çıkıyor. Dünyanın hemen hemen her noktasında ilk defa mutfağa girenler makarna tarifi ile alkış toplamayı başarmıştır. Ülkemizde ise makarna çocuk menüsü ve öğrenci evleriyle özdeşleşti. Üniversite öğrencilerinin evlerinde makarnanın binbir çeşidinin yapıldığı herkesin malumudur. Sizler için İtalyan mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan spagetti carbonara tarifi araştırdık.

SPAGHETTI CARBONARA TARİFİ

MALZEMELER

  • 350 gr jambon veya domuz pastırması
  • 400 gr spagetti
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 4 yumurta sarısı
  • 2 diş sarımsak
  • 225 ml krema veya ekşi krema
  • 75 gr rendelenmiş Parmesan
  • 1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

  • Zeytinyağını bir tavada ısıtın. Sarımsakları doğrayın ve yağ ile kızartın. Jambonu ince doğrayın. Jambonu tavaya ekleyin ve 3 dakika kızartın.
  • Kremayı yumurta sarısı ile çırpın. Parmesan peyniri, tuz ve karabiberi damak zevkinize göre ekleyin.
  • Spagetti al dente olana kadar kaynatın. Suyu boşaltın ve spagettiyi jambona ekleyin. Sosu dökün ve sos kalınlaşana kadar her şeyi 7 veya 8 dakika pişirin.
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