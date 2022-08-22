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Spartacus oyuncusu kansere yenik düştü

22.08.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Ioane King, kanser teşhisi konduktan yedi ay sonra 49 yaşında hayatını kaybetti.

Spartacus oyuncusu kansere yenik düştü

Bu yılın ocak ayında adenokarsinom kanseri tedavisi gören oyuncu Ioane King’de kanser bir süre sonra hızla pankreasına ve diğer organlarına yayıldı. Oyuncu, hastalığı yavaşlatmak amacıyla mart ayında kemoterapiye başladı. Ancak yedi aylık sürecin sonunda King, yaşamını kaybetti.

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Ione King, popüler dizi Spartacus’te gladyatör Rhaskos’u canlandırdı. Diziye katıldığında ufak bir rolü olan King, yönetmenleri etkileyince rolü de genişletildi. King’in sevdikleri, eşi Christelle’i desteklemek için bir bağış kampanyası başlattı.

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Bağış toplama sayfasında şu satırlara yer verildi: “John bizim altın çocuğumuzdur. Arkadaşlarına göre o bildiğimiz en şaşırtıcı, özverili ruhtu. John, sadece kendisi olarak bu dünyayı daha iyi hale getiren harika bir yabancı.” Spartacus’ün başrol oyuncusu Andy Whitfield de teşhis konduktan sadece 18 ay sonra 2012’de lenfoma nedeniyle hayatını kaybetmişti.


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Anahtar Kelimeler:
spartacus
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