Sperm üretimini bozan faktörler nelerdir?

Centrum Clinic Kadın Sağlığı Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, sperm üretimini bozan biyolojik ve çevresel pek çok faktör olduğunu ve son dönemde sperm üretimindeki bozukluktan veya sperm kalitesinin azalmasından kaynaklı kısırlığın oldukça arttığını belirtiyor.

Genetik faktörlerden, bazı hastalıklar ve bu hastalıkların tedavisi için kullanılan ilaçlardan, yaşın ilerlemesinden, kişinin yaşam tarzı ve alışkanlıklarından, temiz olmayan çevre koşullarından dolayı sperm üretiminde bozukluklar ortaya çıkıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, spermlerin çok hassas olduğunu ve dış etkenlerden oldukça kolay bir şekilde etkilendiklerini, zarar gördüklerini vurguluyor. Sperm sayısını, hareketliliğini ve kalitesini korumak adına, özellikle sperm üretimini olumsuz etkileyen faktörler konusunda dikkatli olmak gerekiyor.

YAŞAM TARZI VE KALİTESİ SPERM ÜRETİMİNDEKİ KALİTEYİ DE BELİRLİYOR

Sağlıklı bir hayat tarzı benimseyen erkeklerde sperm üretimindeki bozukluklara daha az rastlanıyor. Prof. Dr. Recai Pabuçcu, özellikle alkol ve sigara kullanımının, sperm üretimini oldukca olumsuz yönde etkilediğini vurguluyor ve şöyle diyor: