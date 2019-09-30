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Sperm üretimini bozan faktörler nelerdir?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 30.09.2019 10:07 | Son Güncelleme

Son yıllarda yapılan araştırmalar özellikle son 50 yılda erkeklerdeki sperm üretiminin bozulmaya başladığına ve sperm sayısının ciddi oranda azaldığına işaret ediyor. Dolayısıyla, sperm üretimini bozan nedenler, günümüzde oldukça merak edilen bir konu haline geldi.

Sperm üretimini bozan faktörler nelerdir?

Centrum Clinic Kadın Sağlığı Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, sperm üretimini bozan biyolojik ve çevresel pek çok faktör olduğunu ve son dönemde sperm üretimindeki bozukluktan veya sperm kalitesinin azalmasından kaynaklı kısırlığın oldukça arttığını belirtiyor.

Genetik faktörlerden, bazı hastalıklar ve bu hastalıkların tedavisi için kullanılan ilaçlardan, yaşın ilerlemesinden, kişinin yaşam tarzı ve alışkanlıklarından, temiz olmayan çevre koşullarından dolayı sperm üretiminde bozukluklar ortaya çıkıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, spermlerin çok hassas olduğunu ve dış etkenlerden oldukça kolay bir şekilde etkilendiklerini, zarar gördüklerini vurguluyor. Sperm sayısını, hareketliliğini ve kalitesini korumak adına, özellikle sperm üretimini olumsuz etkileyen faktörler konusunda dikkatli olmak gerekiyor.

YAŞAM TARZI VE KALİTESİ SPERM ÜRETİMİNDEKİ KALİTEYİ DE BELİRLİYOR

Sağlıklı bir hayat tarzı benimseyen erkeklerde sperm üretimindeki bozukluklara daha az rastlanıyor. Prof. Dr. Recai Pabuçcu, özellikle alkol ve sigara kullanımının, sperm üretimini oldukca olumsuz yönde etkilediğini vurguluyor ve şöyle diyor:

“Dış etkenlere baktığımızda sperm üretimini, kalitesini, hareketliliğini veya sayısını azaltan en büyük faktörün alkol ve sigara kullanımına bağlı olduğunu görüyoruz. Alkol ve tütün ürünlerinin içindeki maddeler spermlere hasar vermekte ve infertilite yani kısırlığa bile sebebiyet verebiliyor. Bu yüzden de sperm üretiminin bozulmasına yol açan önemli faktörlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.”

SPERM ÜRETİMİNİ BOZAN BAŞKA DIŞ FAKTÖRLER DE VAR

Alkol ve sigaranın yanı sıra pek çok dış etken, sperm üretimini olumsuz etkiliyor. Vücuda giren besinler, kullanılan kıyafetler ve hava koşulları sperm üretiminde bozukluklara yol açabiliyor.

Prof. Dr. Recai Pabuçcu, konuyla ilgili: “ Kişinin yaşam tarzı ve seçimleri sperm kalitesini de belirliyor diyoruz çünkü sperm üretimini bozan tek dış faktör alkol ve sigara kullanımına bağlı değil. Sağlıksız, hormonlu yiyeceklerin fazla tüketimi, sürekli dar pantolonlar tercih edilmesi, D vitamini eksikliği, cinsel beraberliğin yeterince olmaması, obeziteye varacak derecede aşırı kilo gibi sebeplerle de sperm kalitesi ve dolayısıyla üretimi bozuluyor. Aşırı sıcak veya soğuk hava koşulları bile sperm üretimini etkileyen faktörler arasında.” diyor.

Pabuçcu ayrıca sperm üretiminin, genetik faktörler, kullanılan ilaçlar veya geçirilen hastalıklardan kaynaklı da bozulabildiğini de ekliyor.

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