Spider-Man 3 filminde şoke eden ayrılık! Spider-Man 3’ün ardından başrol Tom Holland’ın sözleşmesi bitecek

Spider-Man rolünü üstelenen Tom Holland’ın Spider-Man: No Way Home isimli üçüncü sinema filminden sonra sözleşmesinin biteceği duyuruldu. Çekimleri tam gaz devam eden Spider-Man filminin sonra sözleşmesi sona erecek olan Tom Holland gelecekte bu role devam etmek istediğini ve stüdyodan başka bir teklif gelirse kabul edebileceğini belirtti. Iron Man olarak tanınan Robert Downey Jr. ise Tom Holland’ın rolü bir noktada bırakması gerektiğini ve diğerinin Spider-Man olması gerektiğini söyledi.

Spider-Man: No Way Home isimli üçüncü sinema, 17 Aralık 2021′de yayınlanacak. Spider-Man serisinin fanatik hayranları ise bu haberden sonra derin bir üzüntü yaşadı. Seriyi yakından takip eden seyirciler başrol oyuncusu Tom Holland ile yeniden anlaşma sağlamasını istedi.



