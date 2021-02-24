Spider-Man 3 oyuncuları, hayranları öyle bir trolledi ki...

Marvel Sinematik Evreni hayranlarının merakla beklediği yeni Örümcek-Adam filminin yıldızları sahte film isimlerinin yer aldığı afişler paylaşarak hayranlarını trolledi. Oyuncular afişlerle birlikte setten bir fotoğraf da paylaştı.

Screen Rant'in haberine göre Marvel Stüdyoları ve Sony son yıllarda, Örümcek-Adam’ın yeniden görüleceği film üzerinde işbirliği yürütüyor. Filmin neler içerebileceğine dair söylentiler dolaşsa da Marvel ve Sony herhangi bir resmi açıklama yapmamıştı ve filmi sır gibi saklamıştı.

Bununla birlikte filmin yıldızları Tom Holland, Jakob Batalon ve Zendaya, serinin ilk iki filminin isminde yer alan "Home" (Ev) temasını devam ettirerek sahte film afişleri paylaştı. Serinin diğer iki filminin isimleri Örümcek-Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: Homecoming) ve Örümcek-Adam: Evden Uzakta (Spider-Man: Far From Home) şeklindeydi.

Görünüşe göre oyuncular, Marvel ve Sony’nin tavrını sürdürerek filme dair bilgiler vermektense hayranlarını biraz daha meraklandırma yolunu tercih etti. Yıldızlar paylaşımlarını Instagram hesaplarından yaptı.

Tom Holland, setten bir fotoğrafla birlikte "Spider-Man: Phone Home" (Örümcek-Adam: Evi Ara) ismini tercih ederken, Jacob Batalon "Spider-Man: Home Wrecker" (Örümcek-Adam: Yuva Yıkan) isminin geçtiği bir afiş paylaştı. Öte yandan Zendaya "Spider-Man: Homeslice" (Örümcek-Adam: Mahalle Arkadaşı) isminin yer aldığı afişi paylaştı.

