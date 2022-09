Spider-Man: No Way Home (Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok) yeniden gösterimde! Bu kez uzun versiyonunu sundu

2021 yılında gösterime giren Spider-Man: No Way Home (Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok) filmi tüm dünyada gişe rekorlarını alt üst etmeyi başarmıştı.Tom Holland’ın Örümcek Adam karakteriyle sinema seyircisiyle buluştuğu yapım büyük beğeni toplamıştı. Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No way Home) daha uzun ve eğlenceli versiyonuyla 2 Eylül'de yeniden gösterime girdi.

ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK FİLMİ HAKKINDA

Spider-Man: No Way Home, kimliği açığa çıkan Örümcek Adam'ın, bu konuda Doktor Strange'den yardım istemesiyle gelişen çetrefilli olayları konu ediniyor. Çekimler Ekim 2020'de New York'ta başladı, aynı ay içerisinde Atlanta'da devam etti. Tom Holland ile birlikte Zendaya, Benedict Cumberbatch, Tobey Maguire, Andrew Garfield, Jon Favreau, Jacob Batalon, Marisa Tomei, J. B. Smoove, Benedict Wong, Willem Dafoe, Alfred Molina ve Jamie Foxx'un oyuncu kadrosunda yer aldığı filmin yönetmenliğini Jon Watts üstlendi ve senaristliğini Chris McKenna ve Erik Sommers yaptı.