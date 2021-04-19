Spiritüel dünyanın kapılarını araladığı iddia edilen tarihin en tartışmalı medyumu: Mina Crandon

Popülerliği her geçen gün artan medyumluk önlemez bir inanış halini aldı. O yıllarda Sherlock Holmes’un fikir babası yazar Arthur Conan Doyle bile kendisini medyum olarak tanıtan kişilere inanıyordu. Yükselme döneminin sonrasında sorgulanan ve savunmasız kişilerden faydalanan sanatçılar olarak nitelendirilen medyumlara tarihe damga vurmayı başardı. Sizler için spiritüalizmin odağında adı geçen Mina Crandon’un hikayesini araştırdık.

1920’li yıllarda yaşayan Mina Crandon, Margery veya Lime Street’in Sarışın Cadısı olarak biliniyordu. Kendi döneminin en çok tanınan ve tartışılan medyumlarından biriydi. Kanada’da bir çiftçinin çocuğu olarak dünyaya gelen Margery sonraki yıllarda Boston’a taşındı. İlk başlarda sekreterlik, oyunculuk ve ambulans şoförlüğü yaptı. İlk eşinden boşandıktan sonra ise Harvard’da çalışan bir cerraj Dr. Le Roi Goddard Crandon ile evlendi. Bu evlilik ve eşi sayesinde Mina Crandon medyum olma yolunda ilerledi.

Mina Crandon’un şovu diğer medyumlardan oldukça farklıydı. Crandon arkadaş canlısı ve güzel bir kadındı ancak şovunun bir parçası olan kardeşi Walter’ın hayaleti ise onun tam tersiydi. Medyum Crandon, erkek kardeşinin ruhu çağırarak şova başlardı. Ardından ise hayaletin ağzından çıkan mesajları katılımcılara iletirdi. Hayalet masaları devirir ve katılımcılara bağırırdı. Genellikle ektoplazma Margery’nin kulaklarından, burnundan, ağzından ve elbisesinden sızardı. Gizemli madde bazen bir el şeklini alıp (sözde) zil çalardı veya katılımcılara dokunurdu. Performansı o kadar inandırıcıydı ki Boston’ın seçkin insanlarını ve hatta Arthur Conan Doyle‘u bile cezbetti. Popülerliği arttıkça duaları ABD Ordusu tarafından bile okundu.