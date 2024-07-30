EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Spor nasıl yazılır? Spor mu sipor mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Spor nasıl yazılır? Spor mu sipor mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Burcu Tufan Burcu Tufan
30.07.2024 13:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yabancı kökenli kelimelerin Türkçeye ödünçlenirken nasıl bir ses değişikliğine uğradığını bilmek mühimdir. Çünkü bu sayede Fransızca gibi yabancı dillerden dilimize geçen sözcüklerin Türkçe yazım kurallarına uygun olarak kullanılması mümkün olur. Spor da Türkçede farklı anlamlarda kullanılan ve doğru yazılışı bazı durumlarda karıştırılan ifadelerdendir. Bu nedenle spor TDK onaylı yazılışı ve cümle içerisindeki kullanımı üzerine bilgi aktarılmalıdır.

Spor nasıl yazılır? Spor mu sipor mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Fransızcaya ait olan spor kelimesi Türkçede birden fazla kavram alanına sahiptir. Bu kelimenin günlük yaşamda belli başlı egzersizleri temsil edecek şekilde isim görevinde kullanıldığı bilinir. Yine ilk anlamıyla sıfat görevinde de kullanılabilen bu sözcüğün bitki bilimi ve hayvan bilimi alanlarına özgü terim anlamı mevcuttur. Spor kelimesinin Fransızca kökenli olan iki ayrı kelimenin dilimize ödünçlenmiş hâli olarak kullanıldığı görülür. Ancak sesteş bir sözcük olan spor Türkçede hangi anlamıyla kullanılırsa kullanılsın TDK onaylı ses dizilimiyle yazılmalıdır.

Spor nasıl yazılır?

Fransızcadan dilimize ödünçlenen spor sözcüğü eş sesli kelimeler arasında sıralanır. Çünkü bu sözcüğün yaygın olarak bilinen birinci kullanımının yanı sıra bitki bilimi ve hayvan biliminde ortaya çıkan ikinci bir kullanımı da mevcuttur. Spor sözcüğün iki ayrı kavram alanında kullanılan hâli de Fransızcada mevcut olan iki farklı sözcüğün dilimize aynı şekilde biçimlendirilerek ödünçlenmesi sonucunda oluşturulmuştur. Dolayısıyla bu sesteş kelimenin doğru yazılışının öğrenilmesi için sıklıkla sorgulanan “Spor mu sipor mu?” sorusuna yanıt bulunması yeterlidir.

Spor kelimesinin TDK güncel sözlüğünde sıralanan ilk tanımında Fransızca kökenli sport sözcüğünün dilimize ödünçlenmiş hâli olduğu görülür. Bu kelimenin bitki bilimi ile hayvan bilimi alanlarındaki kullanımının kökeni ise yine Fransızcaya ait olan spore sözcüğünden gelmektedir. Sesteş sözcüklerden olan spor TDK’ye göre s sesinden sonra i harfi kullanılmadan yazılması gereken ifadelerdendir. Dolayısıyla Türkçe yazım kurallarını ihlal etmeyen spor yazımı ile bu ifadenin hatalı kullanımı aşağıdaki gibi belirtilmelidir:

  • Spor (doğru kullanımı)
  • Sipor (yanlış kullanımı)

Spor doğru yazılışı ve TDK güncel sözlüğündeki anlamı nedir?

Bir kelimenin Türkçe yazım kurallarına uygun olarak kullanılması için güncel ve doğru yazılışının öğrenilmesi önem arz eder. Spor sözcüğü ise genellikle yanlış sesletilmesinden veya farklı alanlarda ikinci anlamıyla kullanılmasından kaynaklı olarak hatalı yazılabilir. Bu sorunun ortadan kaldırılması için ilgili sözcüğün Fransızca kökenli olduğunun ve s sesinden sonra i ünlüsü gelmeyecek şekilde yazıldığının bilinmesi yeterlidir. İncelenen sözcüğün TDK kapsamındaki tanımları ile farklı anlamlarıyla kullanıldığı cümle örnekleri ise şu şekilde sıralanabilir:

spor (I) / Fransızca sport

  1. Bedeni geliştirmek için belirli kurallar çerçevesinde toplu olarak veya bireysel şekilde gerçekleştirilen hareketlerin tümü.
    • Örnek cümle: Günümüzde öne çıkan spor dallarından biri olan voleybol özellikle erken yaştan itibaren çocukların kas gelişiminin desteklenmesi bakımından önem arz ediyor.
  2. Belirli kurallara göre iki veya daha fazla kişiden oluşan takımlarla ya da bireysel olarak gerçekleştirilen, rekabete dayalı olan zihinsel/ bedensel yarışmaların tümü.
    • Örnek cümle: Dünya zeka sporları arasında öne çıkan dama ve satranç günümüzde pek çok kişinin büyük bir ilgiyle takip etmeyi sürdürdüğü oyunlardandır.
  3. (sıfat): Kullanışı rahat, kolay olan.
    • Örnek cümle: Dün satın almak istediğim spor ceketin fiyatı gün içerisinde yüzde 10 oranında artmış.

spor (II) / Fransızca spore

  1. (isim, bitki bilimi): Çiçeksiz bitkilerde üreme organı.
    • Örnek cümle: Eğrelti otu gibi bitkilerde görülen sporla üremede döllenme olayının gerçekleşmediği bilinir.

  2. (isim, hayvan bilimi): Bir hücreli hayvanların çok özelleşmiş olan üreme hücresi.

LGS'ye giren öğrencilerin beklediği haber geldi! MEB duyurduLGS'ye giren öğrencilerin beklediği haber geldi! MEB duyurdu
Anahtar Kelimeler:
spor nasıl yazılır tdk yazım tdk yazım kılavuzu tdk yazım kuralları
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi kesinleşti!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi kesinleşti!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükseldi!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükseldi!

İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı! Üst düzey Hizbullah komutanı hedef alındı

İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı! Üst düzey Hizbullah komutanı hedef alındı

Erdoğan sinyali vermişti! SGK belediyelere yönelik haciz işlemine başladı!

Erdoğan sinyali vermişti! SGK belediyelere yönelik haciz işlemine başladı!

Fenerbahçe'ye Fred'den kötü haber

Fenerbahçe'ye Fred'den kötü haber

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.