Spor salonu, havuzu, kendine ait özel plajıyla megayat!

Tam boyutlu bir spor salonu ve spa, jakuziler, şezlonglar, dev bir havuz ve hatta bir helikopter pisti ile dolu 394ft'lik tekne bir milyarderin megayatı olarak tanıtıldı. Bu yat 24 knot en yüksek hızda seyredebiliyor ve 7.000 deniz mili menzile sahip olduğundan okyanus geçebilecek dayanıklılığa sahiptir. Yatın maliyeti ise henüz açıklanmadı ancak bir milyarder tarafından özel olarak tasarlandığı açıklandı.

KENDİNE ÖZEL BİR PLAJI BULUNUYOR

Indah’ın tasarımcıları güneş üreten yüzey kaplamaları ve kendi yeşil enerjisini üreten dikey rüzgar tribünleri ile yatı çevre dostu haline getirmeyi amaçladı. Milyarderin gemisindeki sayısız özellik arasında konuklar için kendi plaj kulübünü oluşturmak için açılan ve arkada genişleyen bir bölüm bulunuyor.



