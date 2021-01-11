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Spor salonu, havuzu, kendine ait özel plajıyla megayat!

Seray Üstün Seray Üstün 11.01.2021 13:32 | Son Güncelleme:
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Spor salonu, havuzu, kendine ait özel plajıyla megayat!

Endonezce’de güzel anlamına gelen ‘Indah’ ismiyle bilinen yat görenleri şaşkına çeviriyor. Son teknoloji ürünlerle dizayn edilen bu yatın içinde ne ararsanız var. Ustalıkla dekore edilmiş 12 kabinden oluşan ve 24 kişilik misafir kapasitesine sahip bu yat 32 mürettebatıyla yüzen saray olarak tanımlanıyor.

Tam boyutlu bir spor salonu ve spa, jakuziler, şezlonglar, dev bir havuz ve hatta bir helikopter pisti ile dolu 394ft'lik tekne bir milyarderin megayatı olarak tanıtıldı. Bu yat 24 knot en yüksek hızda seyredebiliyor ve 7.000 deniz mili menzile sahip olduğundan okyanus geçebilecek dayanıklılığa sahiptir. Yatın maliyeti ise henüz açıklanmadı ancak bir milyarder tarafından özel olarak tasarlandığı açıklandı.

KENDİNE ÖZEL BİR PLAJI BULUNUYOR

mega yat

Indah’ın tasarımcıları güneş üreten yüzey kaplamaları ve kendi yeşil enerjisini üreten dikey rüzgar tribünleri ile yatı çevre dostu haline getirmeyi amaçladı. Milyarderin gemisindeki sayısız özellik arasında konuklar için kendi plaj kulübünü oluşturmak için açılan ve arkada genişleyen bir bölüm bulunuyor.

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