Spor Smart şifresiz izle! Spor Smart kaçıncı kanal? Spor Smart internetten nasıl izlenir? İşte frekansları…

Toplamda 210’dan fazla kanal yer alan D-Smart Aile Spor Paketi’ne aylık üyelik ücreti ile üye olunuyor. Belli bir ücreti ödedikten sonra Spor Smart kanalı açılıyor. Spor Smart kanalını internetten izlemek de mümkün oluyor.
D-Smart’ta bulunan Spor Smart 77. kanalda bulunuyor. Spor Smart izleyebilmek için D-Smart’ın 'Aile Spor Paketine üye olmak gerekir.
D-Smart GO üyeliği bulunanlar, internetten, cep telefonundan ya da tabletlerinden maç yayınlarını izleyebilir.
76 HD, toplam 210'dan fazla kanal bulunan D-Smart Aile Spor Paketi'nde premium spor kanalları ve özel çocuk kanalları yer alıyor. Aylık 33 TL ödeyerek üye olunan pakette aktivasyon ve iç kurulum ücretsizdir. İlk 5 ay mega paket kanallarının hediye edildiği pakette, abone olunan ay ve sonraki ilk ayın bedeli ücretsiz. Bunların yanında D-Smart GO da hediye…
Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan Smart Spor kanalının frenaks bilgileri şöyle:
Polarizasyon: H - Yatay
Frekans: 12245
SR: 27500
Kapsama: Doğu
Modülasyon: 8PSK
Sistem: DVB-S2
FEC: 5/6
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