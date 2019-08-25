Spotify TV dizisi olarak karşımıza gelirse izler misiniz?

Spotify’ın kuruluş öyküsünü ve teknoloji devleriyle yaşadığı ağır rekabeti anlatacak TV dizisinin senaryosunun yazımına başlandı. Öykünün hangi TV kanalında yayınlanacağı ise şimdilik açıklanmadı.

Ancak bu TV dizisiyle berbar Spotify’in Apple Music gibi rakiplerine karşı güçlü bir “imaj” yaratarak avantaj elde edeceği de tahmin ediliyor. Zira, Spotify, rakiplerinin aksine İsveç’de küçük bir ofiste, müzik tutkunu gençlerin hayali olarak hayata geçmişti. Daniel Ek ve Martin Lorentzon isimli iki gencin hayali olan müzik servisi bu açıdan çok güçlü. Rakipleri ise bütün amacı milyar dolarlar kazanmak olan vahşi teknoloji devleri olarak bu imaja karşı koyamayacak konumdalar.

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