Mynet Trend

Spotify TV dizisi olarak karşımıza gelirse izler misiniz?

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 25.08.2019 09:07 | Son Güncelleme

İsveç’de müzik tutkunu gençlerin geliştirdiği bir uygulama olarak hayatına başlayan Spotify, mobil internetin gelişmesiyle, yüz milyarlarca dolarlık bir deve dönüştü.

Spotify TV dizisi olarak karşımıza gelirse izler misiniz?

Spotify’ın kuruluş öyküsünü ve teknoloji devleriyle yaşadığı ağır rekabeti anlatacak TV dizisinin senaryosunun yazımına başlandı. Öykünün hangi TV kanalında yayınlanacağı ise şimdilik açıklanmadı.

Ancak bu TV dizisiyle berbar Spotify’in Apple Music gibi rakiplerine karşı güçlü bir “imaj” yaratarak avantaj elde edeceği de tahmin ediliyor. Zira, Spotify, rakiplerinin aksine İsveç’de küçük bir ofiste, müzik tutkunu gençlerin hayali olarak hayata geçmişti. Daniel Ek ve Martin Lorentzon isimli iki gencin hayali olan müzik servisi bu açıdan çok güçlü. Rakipleri ise bütün amacı milyar dolarlar kazanmak olan vahşi teknoloji devleri olarak bu imaja karşı koyamayacak konumdalar.

Gears POP!’da Achievement kazanabileceksiniz!

Adrenalin tutkunları burası tam size göre! Adrenalin tutkunları burası tam size göre!
Merakla bekleniyordu! Bugün açıklandıMerakla bekleniyordu! Bugün açıklandı
İşte Türk Telekom'un Wi-Fi 6 denemesinin sonucuİşte Türk Telekom'un Wi-Fi 6 denemesinin sonucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
spotify dizi

En Çok Okunan Trend Haberler

Eşinin yatakta olmadığını fark etti, ahıra girdiğinde...

Eşinin yatakta olmadığını fark etti, ahıra girdiğinde...

Markette iğrenç olay! Kamera görüntülerinden ortaya çıktı

Markette iğrenç olay! Kamera görüntülerinden ortaya çıktı

Oteller boşaltıldı! Alevler Kuşadası'ndan bile görülüyor!

Oteller boşaltıldı! Alevler Kuşadası'ndan bile görülüyor!

Mahalle çığlık sesleriyle yankılandı! Bu halde bulundu!

Mahalle çığlık sesleriyle yankılandı! Bu halde bulundu!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Merakla beklenen Mortal Kombat 11 Kombat Pack bugün açıklandı

Merakla bekleniyordu! Bugün açıklandı

Türk Telekom Wi-Fi 6 denemesini gerçekleştirdi

İşte Türk Telekom'un Wi-Fi 6 denemesinin sonucu

Ünlü futbol takımının 'Şampiyon Ortağı' oldu

Ünlü futbol takımının 'Şampiyon Ortağı' oldu

7 yıl önce gündem olmuştu

7 yıl önce gündem olmuştu! Yeniden ortaya çıktı

Gmail ile yazım yanlışı yapmak zorlaşıyor

Büyük değişiklik! Artık yapay zeka kontrol edecek

iPhone XS ile iPhone 11 arasındaki farklar neler

İşte iPhone XS ile iPhone 11 arasındaki farklar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.