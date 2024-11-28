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  4. Squid Game 2 hayranlarıyla arasını ısıtmaya başladı! Yayın tarihi için geri sayım başlamışken bir fragman daha geldi

Squid Game 2 hayranlarıyla arasını ısıtmaya başladı! Yayın tarihi için geri sayım başlamışken bir fragman daha geldi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
28.11.2024 17:37
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Netflix'in merakla beklenen dizisi Squid Game'in ikinci sezonu büyük bir heyecanla hayranları tarafından bekleniyor. Squid Game 2, 26 Aralık'ta seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanırken fragmanlar da peş peşe geldi. Netflix'in resmi X hesabından dizinin yeni fragmanı paylaşıldı.

Squid Game 2 hayranlarıyla arasını ısıtmaya başladı! Yayın tarihi için geri sayım başlamışken bir fragman daha geldi

2021 yılının Eylül ayından ilk sezonuyla seyircisiyle buluşan Squid Game ikinci sezonu için yaklaşık 3 yıllık bir ara vermişti. Hayranlarının büyük bir merakla beklediği ikinci sezon için yeni bir fragman daha paylaşıldı.

Netflix Türkiye'nin resmi X hesabından, "Yeni oyunlar başlasın. Squid Game 2. sezon 26 Aralık'ta sadece Netflix'te." notuyla paylaşılan fragman nefesleri kesmeye yetti.

Anahtar Kelimeler:
Squid Game
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