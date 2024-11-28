Squid Game 2 hayranlarıyla arasını ısıtmaya başladı! Yayın tarihi için geri sayım başlamışken bir fragman daha geldi

2021 yılının Eylül ayından ilk sezonuyla seyircisiyle buluşan Squid Game ikinci sezonu için yaklaşık 3 yıllık bir ara vermişti. Hayranlarının büyük bir merakla beklediği ikinci sezon için yeni bir fragman daha paylaşıldı.
Netflix Türkiye'nin resmi X hesabından, "Yeni oyunlar başlasın. Squid Game 2. sezon 26 Aralık'ta sadece Netflix'te." notuyla paylaşılan fragman nefesleri kesmeye yetti.
Yeni oyunlar başlasın.— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) November 26, 2024
Squid Game 2. sezon 26 Aralık'ta sadece Netflix'te. pic.twitter.com/oJrntglYRW