Squid Game dizisi gerçek oluyor! Diziden esinlenerek şeker kalıbı oyunu oynayacaklar

Hwang Dong-hyuk tarafından yazılan ve yönetilen Güney Koreli bir hayatta kalma drama televizyon dizisi olan Squid Game’de para sıkıntısı çeken oyuncuların aldıkları bir davet üzerine yaşadıkları anlatılıyor. Netflix’in paylaştığı en çok izlenen dizi ve filmlerin listesinin başında Bridgerton dizisi zirvede yer alıyordu ancak Netflix CEO’suna göre Güney Kore yapımı ‘Squid Game’ yakında zirveye çıkabilir. Dizinin tüm dünyada popüler hale gelmesi ise işletmecilere ilham oldu. İsviçre’de bir kafe Squid Game’den esinlenerek müşterileri için eğlenceli bir oyun hazırladı.

YEMEĞİ ÜCRETSİZ HALE GETİRME İMKANI

Squid Game dizisinin üçüncü bölümünde karakterler yarışmanın ikinci turuna geçebilmek için bir iğne kullanarak sert bir bal peteği tabakasından önceden çizilmiş şekilleri çıkarmaları gerekiyordu. Yarışmacılar bal peteği şeklin sınırlarının dışına çıkarsa ya da verilen süreyi aşarlarsa yarışmadan eleniyordu.

Independent Türkçe’de yer alan bir habere göre, Glasgow'daki Kcal Kitchen, Netflix dizisinden esinlenerek bu oyunun kendi versiyonunu başlattı ve oyunun detaylarını sosyal medyada paylaştı.

Yemek yiyenlere, üstünde Squid Game'de görülenlere benzer bir bal peteği olan bir yığın pankek veriliyor. Müşterilerin yemeği ücretsiz alabilmeleri için sadece bıçaklarını kullanarak şekli çıkarmaları gerekiyor.

Kafe, resmi Instagram hesabından “SQUID GAME PANKEK MEYDAN OKUMASI” yazdı.



