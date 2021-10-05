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Squid Game gündemden düşmüyor! Squid Game çevirisi hatalı mı?

05.10.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'teki Güney Kore dizisi Squid Game gündemden düşmüyor! Squid Game dünyanın dört bir yanından rekor izleyici sayısına ulaşırken, dizinin İngilizce'ye çevirisinde yanlışlar olduğu bu durumun da dizinin vermek istediği mesajı etkilediği tartışılıyor.

Squid Game gündemden düşmüyor! Squid Game çevirisi hatalı mı?

Netflix’teki Güney Kore dizisi Squid Game, acımasız bir hayatta kalma yarışmasını, toplumsal eşitsizlikleri de ön plana çıkararak anlatırken tüm dünyada rekor izleyici kitlesine ulaştı. İki hafta önce gösterime giren dizinin altyazısındaki çeviri hataları ise gündem oldu.

Kore’deki Netflix izleyicileri, dizinin İngilizce versiyonunun dizinin anlamını tamamen değiştirdiğini iddia etti. ABD ve İngiltere’de en çok izlenen yapım olan Squid Game, kamuoyunda ‘Testere’ ve ‘Açlık Oyunları’ filmlerinin harmanlaması olarak yorumlanıyor. Kısa sürede kült bir yapım haline gelen Squid Game’de işkence ve toplu cinayet sahneleri de yer alıyor. Ancak diziyi izleyenlere göre hangi dilde izlenildiği de oldukça önemli…

ORİJİNAL ANLAMLARINDAN TAMAMEN FARKLI

New York’ta yaşayan Koreli komedyen Youngmi Mayer, İngilizce altyazıların bazılarının “o kadar kötü” olduğunu vurgularken, orijinal anlamlarını da tamamen kaybettiğini vurguladı.

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Dizide, borca batmış ve çaresizlik içindeki 456 insanın, 39 milyon dolarlık ödül için hayatlarını riske attıkları ölümcül bir oyuna girmeleri anlatılıyor. TikTok’tan yayın yapan Mayer diziyle ilgili olarak, "İngilizce çeviri o kadar hatalı ki, senaryoda verilmek istenen mesajlar tamamen kayboluyor" yorumunu yaptı. Mayer, “Diyaloglar harika yazılmış ancak çeviride bunun zerresi bile korunmamış” ifadelerinde bulundu.

Komedyen, Twitter hesabından da çevirideki bazı hatalı örneklere yer verdi. Mayer, bir sahnede oyunculardan birisi, diğerlerini kendisiyle birlikte oynamaları için ikna etmeye çalışırken, İngilizce çeviriye göre “Dahi değilim ama yine de elimden çok iş gelir” dediğini, Korece orijinalinde ise vurgunun bambaşka olduğunu belirtiyor. Orijinal metinde oyuncunun, “Çok zekiyimdir, sadece okumaya fırsatım olmadı” dediğini ifade ediyor.

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ÇEVİRMENLERİN YETERSİZ DURUMU NEDEN OLUYOR

Mayer bu durumun nedeni olarak ise, içerik çokluğunu ve çevirmenlerin yetersiz maaşını gösterdi. Mayer, ‘Çevirmenler düşük maaş alıyor ve fazla çalışıyor ve bu onların suçu değil. Bu, sanatı takdir etmeyen yapımcıların hatasıdır’. ifadelerinde bulundu. Çeviri hatası nedeniyle, orijinal metinde, toplumdaki eğitim eşitsizliği vurgulanırken, İngilizce çeviride aynı mesajın hissedilmediği vurgulandı.

İngiliz Daily Mail gazetesi, yorum için Netflix’e ile iletişime geçtiklerini ancak bir açıklama yapılmadığını açıkladı. (Sözcü)

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Anahtar Kelimeler:
Netflix
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