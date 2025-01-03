Squid Game'in 2. sezonunun hızı kesilmemişken 3. sezon fragmanı yayınlandı! Netflix duyurdu: Hayranlarını heyecanlandırdı

Güney Koreli film yönetmeni Hwang Dong-hyuk tarafından yaratılan Squid Game, yayınlandığı 2021 tarihinden bugüne kadar 330 milyon izleyici ve 2,8 milyar saatten fazla izlendi. 3 yıl sonrasında Squid Game'in 2. sezonuyla geri döndü. Ancak dizinin yaratıcıları 3. sezon için hayranlarını bekletmeyeye karar verdi.

Dizinin 3. sezonunun yayın tarihi henüz kesinleşmese de 2025 yılı için sevenleriyle buluşacağı açıklandı. Netflix'in resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından Squid Game'in 3. sezonuna dair ilk fragman paylaşıldı.