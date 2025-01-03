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Squid Game'in 2. sezonunun hızı kesilmemişken 3. sezon fragmanı yayınlandı! Netflix duyurdu: Hayranlarını heyecanlandırdı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
03.01.2025 11:04
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2021'de dünya çapında büyük bir fenomen haline gelen Squid Game dizisinin 2. sezonu Netflix üzerinden yayınlandı. Squid Game'in 2. sezonuna büyük ilgi gösterildi. Netflix 2. sezonun hızı henüz kesilmemişken 3. sezon fragmanını paylaşarak hayranlarına müjdeyi verdi.

Squid Game'in 2. sezonunun hızı kesilmemişken 3. sezon fragmanı yayınlandı! Netflix duyurdu: Hayranlarını heyecanlandırdı

Güney Koreli film yönetmeni Hwang Dong-hyuk tarafından yaratılan Squid Game, yayınlandığı 2021 tarihinden bugüne kadar 330 milyon izleyici ve 2,8 milyar saatten fazla izlendi. 3 yıl sonrasında Squid Game'in 2. sezonuyla geri döndü. Ancak dizinin yaratıcıları 3. sezon için hayranlarını bekletmeyeye karar verdi.

Dizinin 3. sezonunun yayın tarihi henüz kesinleşmese de 2025 yılı için sevenleriyle buluşacağı açıklandı. Netflix'in resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından Squid Game'in 3. sezonuna dair ilk fragman paylaşıldı.

Anahtar Kelimeler:
Squid Game
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