MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Squid Game konusu nedir, oyuncuları kimler? Squid Game 2. sezon ne zaman?

Squid Game konusu nedir, oyuncuları kimler? Squid Game 2. sezon ne zaman?

30.09.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Squid Game online dizi, belgesel, film izleme platformu olan Netflix'te yayınlanıyor. İlk sezonuyla seyircilerin favori dizilerinden olan Squid Game'in ikinci sezonu merakla bekleniyor. Söz konusu dizinin yaratıcısı Dong-hyuk Hwang, 2. sezonun ne zaman geleceğine ilişkin açıklama yaptı. İşte merak edilenler...

Squid Game konusu nedir, oyuncuları kimler? Squid Game 2. sezon ne zaman?

Dong-hyuk Hwang tarafından yazılan ve yönetilen söz konusu dizi Squid Game'in başrollerinde Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Wi Ha-joon gibi oyuncular yer alıyor. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan Squid Game dizisi Amerika'da da hite dönüştü. Dizide, karşılığında 40 milyon dolar gibi büyük ödül için yarışan oyuncuların hayatta kalma oyunu ve o esnada yaşananlar ekranlara getiriliyor.

Squid Game konusu nedir, oyuncuları kimler? ? Squid Game 2. sezon ne zaman?

SQUİD GAME KONUSU NEDİR? OYUNCULARI KİMLER?

Para problemleri olan yüzlerce oyuncuya ilginç bir davet gelir. Davette onlara cazip bir ödül karşılığında çocuk oyunlarında yarışmaları istenir. Oyuncular, yarışmayı kazandıkları durumunda 40 milyon dolara sahip olacakları bu daveti kabul eder. Ancak ödülün cazip olduğu kadar oyunun ölümcül riskleri vardır. Dizide Lee Jung-jae, Jung Ho-yeon, Tripathi Anupam, Oh-young Soo ve Wi Ha-joon gibi oyuncular yer alıyor.

SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN?

Dizinin yaratıcısı Dong-hyuk Hwang, Squid Game'in 2. sezonunun ne zaman çıkacağına ilişkin yaptığı açıklamada kötü haberi verdi. Hwang, henüz Squid Game 2. sezonuna hazır olmadığını ve düşüncesinden bile yorulduğunu dile getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esra Ersoy hakkında 'cinsel taciz' soruşturması! İş insanına müstehcen görüntüler yolladı iddiasıEsra Ersoy hakkında 'cinsel taciz' soruşturması! İş insanına müstehcen görüntüler yolladı iddiası
Kan donduran olay! Boğuşmalarını görünce gözü döndü, av tüfeğiyle öldürdüKan donduran olay! Boğuşmalarını görünce gözü döndü, av tüfeğiyle öldürdü
Çocuk yıldızın hazin öyküsü! Duyanlar kahrolduÇocuk yıldızın hazin öyküsü! Duyanlar kahroldu
Anahtar Kelimeler:
Netflix
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Burak Yılmaz rekor kırdı! Türkiye onu konuşuyor

Burak Yılmaz rekor kırdı! Türkiye onu konuşuyor

5 milyon kişi başvurdu! Bugün son gün

5 milyon kişi başvurdu! Bugün son gün

Yayından duyuldu! Burak Yılmaz...

Yayından duyuldu! Burak Yılmaz...

Hatay'da bir evde anne ve çocukları ölü bulundu

Hatay'da bir evde anne ve çocukları ölü bulundu

Milyonlara ulaştı! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

Milyonlara ulaştı! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kalp ve damar cerrahının seksi dansı şaşkına çevirdi!

Kalp ve damar cerrahının seksi dansı şaşkına çevirdi!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ebrar Karakurt, İtalya’dan sevgilisiyle paylaştı

Ebrar Karakurt, İtalya’dan sevgilisiyle paylaştı

Dekoltesi dudak uçuklattı!

Dekoltesi dudak uçuklattı!

Ben Selin'i tanıdığımda hiçbir şeyi yoktu

Ben Selin'i tanıdığımda hiçbir şeyi yoktu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.