Squid Game konusu nedir, oyuncuları kimler? ? Squid Game 2. sezon ne zaman?

Dong-hyuk Hwang tarafından yazılan ve yönetilen söz konusu dizi Squid Game'in başrollerinde Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Wi Ha-joon gibi oyuncular yer alıyor. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan Squid Game dizisi Amerika'da da hite dönüştü. Dizide, karşılığında 40 milyon dolar gibi büyük ödül için yarışan oyuncuların hayatta kalma oyunu ve o esnada yaşananlar ekranlara getiriliyor.

SQUİD GAME KONUSU NEDİR? OYUNCULARI KİMLER?

Para problemleri olan yüzlerce oyuncuya ilginç bir davet gelir. Davette onlara cazip bir ödül karşılığında çocuk oyunlarında yarışmaları istenir. Oyuncular, yarışmayı kazandıkları durumunda 40 milyon dolara sahip olacakları bu daveti kabul eder. Ancak ödülün cazip olduğu kadar oyunun ölümcül riskleri vardır. Dizide Lee Jung-jae, Jung Ho-yeon, Tripathi Anupam, Oh-young Soo ve Wi Ha-joon gibi oyuncular yer alıyor.

SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN?

Dizinin yaratıcısı Dong-hyuk Hwang, Squid Game'in 2. sezonunun ne zaman çıkacağına ilişkin yaptığı açıklamada kötü haberi verdi. Hwang, henüz Squid Game 2. sezonuna hazır olmadığını ve düşüncesinden bile yorulduğunu dile getirdi.



