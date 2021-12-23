'Squid Game' yıldızı HoYeon Jung son haliyle hayranlarını endişelendirdi

27 yaşındaki Güney Koreli aktris, Star News'e yaptığı açıklamada, dizisinin tanıtımı için Amerika'yı ziyaret ederken yoğun programdan dolayı "Yemek için zaman yoktu" açıklamasında bulundu.

"Çok fazla kilo verdim. Amerika'ya ilk geldiğimde üzerime oturan tüm giysiler şimdi çok bol." " diyen Jung, röportaj sırasından çekilen son fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.



Bir hayranı, “Olumsuz bir yorum yapmak istemiyorum, sadece seni siyah elbise içinde bu kadar zayıf görmek beni biraz endişelendirdi” dedi ve ekledi: “Modellerin belli bir kiloda olmasının nasıl olduğunu biliyorum. Ama lütfen iyi yediğinizden emin olun.”



Diğer takipçileri ise, "Giderek daha da zayıflıyorsun",“Umarım mutlusunuzdur ve genel sağlığınızla iyi durumdasınızdır”, “Lütfen sağlığınıza ve beslenmenize dikkat edin…. Her halükarda güzelsin,” şeklinde yorum yazarak endişelerini dile getirdiler.



