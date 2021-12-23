MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Squid Game' yıldızı HoYeon Jung son haliyle hayranlarını endişelendirdi

'Squid Game' yıldızı HoYeon Jung son haliyle hayranlarını endişelendirdi

23.12.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Squid Game' dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Koreli oyuncu HoYeon Jung, Netflix'in hit dizisi “Squid Game”in tanıtımını yaparken 10 günde sekiz kilo verdiğini açıkladı. Son halini paylaşan ünlü oyuncuyu gören hayranları endişelendi.

'Squid Game' yıldızı HoYeon Jung son haliyle hayranlarını endişelendirdi

27 yaşındaki Güney Koreli aktris, Star News'e yaptığı açıklamada, dizisinin tanıtımı için Amerika'yı ziyaret ederken yoğun programdan dolayı "Yemek için zaman yoktu" açıklamasında bulundu.

ho-yeon-jung-25

"Çok fazla kilo verdim. Amerika'ya ilk geldiğimde üzerime oturan tüm giysiler şimdi çok bol." " diyen Jung, röportaj sırasından çekilen son fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
ho-yeon-jung-28
Bir hayranı, “Olumsuz bir yorum yapmak istemiyorum, sadece seni siyah elbise içinde bu kadar zayıf görmek beni biraz endişelendirdi” dedi ve ekledi: “Modellerin belli bir kiloda olmasının nasıl olduğunu biliyorum. Ama lütfen iyi yediğinizden emin olun.”
ho-yeon-jung-29
Diğer takipçileri ise, "Giderek daha da zayıflıyorsun",“Umarım mutlusunuzdur ve genel sağlığınızla iyi durumdasınızdır”, “Lütfen sağlığınıza ve beslenmenize dikkat edin…. Her halükarda güzelsin,” şeklinde yorum yazarak endişelerini dile getirdiler.

ho-yeon-jung-26


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hülya Avşar 5 milyon TL'lik yeni araç almışHülya Avşar 5 milyon TL'lik yeni araç almış
Soba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktıSoba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktı
Esra Dermancıoğlu'dan kızı Refia'ya balonlu karşılama! Kızının güzelliği dikkat çekti Esra Dermancıoğlu'dan kızı Refia'ya balonlu karşılama! Kızının güzelliği dikkat çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te olmaması kafaları karıştırdı! Sebebi ortaya çıktı

MasterChef'te olmaması kafaları karıştırdı! Sebebi ortaya çıktı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar TBMM'de kabul edildi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar TBMM'de kabul edildi

"Başkasıyla otele girdi" dedi, peşinden gidip saldırdı

"Başkasıyla otele girdi" dedi, peşinden gidip saldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail ile normalleşme açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail ile normalleşme açıklaması

Hepsi peşinden koştu! Milli Eğitim Müdürünün zor anları

Hepsi peşinden koştu! Milli Eğitim Müdürünün zor anları

Kur korumalı hesap nasıl açılır? Bankalar harekete geçti!

Kur korumalı hesap nasıl açılır? Bankalar harekete geçti!

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Sevgilisinin ateşli pozlarına kayıtsız kalamadı!

Sevgilisinin ateşli pozlarına kayıtsız kalamadı!

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Hamile! İmam nikahı da kıydırmış

Hamile! İmam nikahı da kıydırmış

Survivor yarışmacısından skandal sözler! ''Kucağım daha zevkli''

Survivor yarışmacısından skandal sözler! ''Kucağım daha zevkli''

Göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.