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Tören alayındaki fil 18 kişiyi yaraladı

Mert Şuşut Mert Şuşut
İLGİNÇ HABERLER  | 09.09.2019 15:15 | Son Güncelleme

Sri Lanka'da Budistlerin katıldığı tören alayındaki fil 18 kişiyi yaraladı.

Yetkililer, olayın, hafta sonu başkent Kolombo yakınlarında meydana gelen olayda geçit alayındaki filin aniden kontrolden çıkarak seyircilerin üzerine doğru koştuğunu ve 18 kişiyi yaralandığını açıkladı.

Kazada, filin üzerindeki kişinin de düştüğü ve ezilmekten son anda kurtulduğu belirtildi.

Yaralanan 18 kişiden 16'sının taburcu edildiği kaydedildi.

Sri Lankalı Budistlerin geçit törenleri için büyük bir eğlence kaynağı olan süslü filler, zengin aileler tarafından ihtişam ve soyluluk göstergesi olarak sahipleniliyor.

Bazı Budist tapınakları da fil sahiplenirken filler katılımları için ülke genelindeki törenlere gönderiliyor.

KAYNAK: AA


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Anahtar Kelimeler:
Sri Lanka tören fil yaralı saldırı

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