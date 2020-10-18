Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Stajyer Mafya filmi konusu nedir? Stajyer Mafya filmi oyuncuları kimlerdir? Stajyer Mafya filmi nerede çekildi? İşte Stajyer Mafya filmi...

Stajyer Mafya filmi konusu nedir? Stajyer Mafya filmi oyuncuları kimlerdir? Stajyer Mafya filmi nerede çekildi? İşte Stajyer Mafya filmi...

Seray Üstün Seray Üstün
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Başrollerini Hilmicem İntepe, Naz Elmas ve Lemi Filozof’un paylaştığı Stajyer Mafya filmi ailecek keyifli zaman geçirmek isteyenlerin arzusuna cevap vermeyi sürdürüyor. Komedi türünde çekilen ve kahkaha tufanı yaratmaya hazır olan filme olan ilgi arttı. Vizyona girdiğinde dikkat çeken Stajyer Mafya filmi hakkındaki sorular çoğaldı. Peki Stajyer Mafya filmi hangi yıl çekildi? İşte Stajyer Mafya filmi...

Stajyer Mafya filmi konusu nedir? Stajyer Mafya filmi oyuncuları kimlerdir? Stajyer Mafya filmi nerede çekildi? İşte Stajyer Mafya filmi...

Yönetmen koltuğunda Eray Koçak’ın oturduğu Stajyer Mafya filmi senaryosu ise Uğur Uludağ’ın kaleminden çıktı. 2014 yılında çekilen ve 12 Eylül 2014 tarihinde vizyona giren Stajyer Mafya başrollerini Hilmicem İntepe, Naz Elmas ve Lemi Filozof üstlendi. Stajyer Mafya kadrosunda genç yeteneklerin yanında usta isimleri de ağırlamayı başardı. Stajyer Mafya oyuncuları kadar filmin konusu da merak edilmeye başlandı. Peki Stajyer Mafya filmi oyuncuları kimler? Stajyer Mafya konusu ne? İşte Stajyer Mafya filminin detayları...

STAJYER MAFYA KONUSU

stajyer mafya

Birol ve Ayhan çocukluk arkadaşıdır. Ayrılmaz ikili olarak bilinen arkadaşlar sakarlıkları ve beceriksizlikleriyle tanınırlar. Hayatlarını düzene sokmak isterken iki kafadarın katıldıkları düğün işleri kör düğüme çevirir. Birol’u işsiz olduğu için tek eden eski sevgilisi Gamze’nin düğününe tesadüfen katılan arkadaşlar, düğünden apar topar ayrılır. Düğünden ayrıldığı sırada İstanbul’un yeraltı dünyasındaki en korkulan mafya üyelerine benzetilince Birol ve Ayhan kendilerini yepyeni bir maceranın ortasında bulur.

STAJYER MAFYA OYUNCULARI

stajyer mafya2

Komedi türündeki sevilen filmde Hilmi Cem İntepe Birol, Lemi Filozof Ayhan ve
Naz Elmas Canan karakteriyle seyircisinin karşısına çıktı. Stajyer Mafya filminin oyuncu kadrosunda ise Hakan Türkşen, Ebru Güzel, Bay J, Cemre Burcu Tosun, Kubilay Güleçoğlu, Erol Refikoğlu, Mehmet Polat, Abidin Yerebakan, Engin Yüksel, Eda Erol, İzzet Çivril, Murat Yatman, Cavit Çetin Güner, Şükrü Çetin ve Ferman Toprak yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Az pişmiş ette 'rota virüsü' tehlikesi!Az pişmiş ette 'rota virüsü' tehlikesi!
Emma Roberts, cadılıktan vampirliğe transfer oldu Emma Roberts, cadılıktan vampirliğe transfer oldu
Bu yapımları izleyenler Türkiye’den arkadaş edinmek istiyorlar Bu yapımları izleyenler Türkiye’den arkadaş edinmek istiyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
'Daha iyisini hak ediyordum' dedi ve ekledi: 'Sümük gibiydi!'
'Daha iyisini hak ediyordum' dedi ve ekledi: 'Sümük gibiydi!'
Delik mi o? Adamın kafasını gören gözlerine inanamadı
Delik mi o? Adamın kafasını gören gözlerine inanamadı
Yokluğu dizinin sonunu getirdi! Ekrana veda ediyorlar
Yokluğu dizinin sonunu getirdi! Ekrana veda ediyorlar
'Karayip Korsanları'nda yapımcılar sarhoş olduğumu sanıyordu'
'Karayip Korsanları'nda yapımcılar sarhoş olduğumu sanıyordu'
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Böyle bir şey olabilir mi? Spider-Man ile Deadpool bir araya geliyor
Böyle bir şey olabilir mi? Spider-Man ile Deadpool bir araya geliyor
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Hayranlar isyanda! Önce yayınladılar sonra kaldırdılar
Hayranlar isyanda! Önce yayınladılar sonra kaldırdılar
Efsane seriler hiç olmadığı kadar net oluyor
Efsane seriler hiç olmadığı kadar net oluyor
Aşk, entrika, ihanet... İşte sinemanın en iyileri!
Aşk, entrika, ihanet... İşte sinemanın en iyileri!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Savaş kapıda! His Dark Materials’dan nefes kesen fragman
Savaş kapıda! Fantastik maceradan nefes kesen fragman
İddiaların sonu gelmiyor: 'Karayip Korsanları çekimlerinde yapımcılar sarhoş olduğumu sanıyordu'
'Karayip Korsanları'nda yapımcılar sarhoş olduğumu sanıyordu'
Emma Roberts, cadılıktan vampirliğe transfer oldu
Emma Roberts, cadılıktan vampirliğe transfer oldu
Jungleland filminden fragman yayınlandı
Ünlü isimler boks ringinde
The Witches’dan kamera arkası görüntüsü paylaşan Anne Hathaway tanınmaz halde
Kim olduğunu görünce çok şaşıracaksınız
Böyle bir şey olabilir mi? Spider-Man ile Deadpool bir araya geliyor
Böyle bir şey olabilir mi? Spider-Man ile Deadpool bir araya geliyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.