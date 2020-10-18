Stajyer Mafya filmi konusu nedir? Stajyer Mafya filmi oyuncuları kimlerdir? Stajyer Mafya filmi nerede çekildi? İşte Stajyer Mafya filmi...

Yönetmen koltuğunda Eray Koçak’ın oturduğu Stajyer Mafya filmi senaryosu ise Uğur Uludağ’ın kaleminden çıktı. 2014 yılında çekilen ve 12 Eylül 2014 tarihinde vizyona giren Stajyer Mafya başrollerini Hilmicem İntepe, Naz Elmas ve Lemi Filozof üstlendi. Stajyer Mafya kadrosunda genç yeteneklerin yanında usta isimleri de ağırlamayı başardı. Stajyer Mafya oyuncuları kadar filmin konusu da merak edilmeye başlandı. Peki Stajyer Mafya filmi oyuncuları kimler? Stajyer Mafya konusu ne? İşte Stajyer Mafya filminin detayları...

STAJYER MAFYA KONUSU

Birol ve Ayhan çocukluk arkadaşıdır. Ayrılmaz ikili olarak bilinen arkadaşlar sakarlıkları ve beceriksizlikleriyle tanınırlar. Hayatlarını düzene sokmak isterken iki kafadarın katıldıkları düğün işleri kör düğüme çevirir. Birol’u işsiz olduğu için tek eden eski sevgilisi Gamze’nin düğününe tesadüfen katılan arkadaşlar, düğünden apar topar ayrılır. Düğünden ayrıldığı sırada İstanbul’un yeraltı dünyasındaki en korkulan mafya üyelerine benzetilince Birol ve Ayhan kendilerini yepyeni bir maceranın ortasında bulur.