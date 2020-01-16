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  4. Stand-Up’çı  Cem İşçiler, İKÜ’de

Stand-Up’çı  Cem İşçiler, İKÜ’de

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 16.01.2020 14:40 | Son Güncelleme

Stand-Up’çı Cem İşçiler, ”Komik Olan Ben Değilim” adlı gösterisiyle İstanbul Kültür Üniversitesi’ne konuk olacak.

Stand-Up’çı  Cem İşçiler, İKÜ’de

İSTANBUL, (DHA)- Stand-Up’çı Cem İşçiler, ”Komik Olan Ben Değilim” adlı gösterisiyle İstanbul Kültür Üniversitesi’ne konuk olacak.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), stand-up’çı Cem İşçiler’i ağırlayacak. İşçiler, “Komik Olan Ben Değilim” adlı gösterisiyle 6 Şubat Perşembe günü, saat 19.00’da, Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde izleyicisiyle buluşacak.

Cem İşçiler, bugüne kadar 200'den fazla sahnelediği "Açık Konuşuyorum" adlı tek kişilik gösterisine, hayatındaki deneyimlerden yeni örnekler ekleyerek “Komik Olan Ben Değilim” ismiyle devam ediyor. Daha önce Haldun Dormen Sahnesi, Muammer Karaca Sahnesi, Erol Günaydın Sahnesi, Old City Comedy Club, Tiyatro Prizma Sahnesi de dahil birçok yerde izleyicisiyle buluşan İşçiler, kendine özgü hikâyeleri ve anlatımıyla dikkat çekiyor. 2009 yılında Edirne, Keşan’da katıldığı bir stand-up yarışmasında birinci olarak meslek hayatına adım atan komedyen, gösterilerinde hem kendisini izleyenlerden hem de sahne sanatlarına uzun yıllar harcamış popüler isimlerden de ilham alıyor.

(FOTOĞRAFLI)

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