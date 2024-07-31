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Standardı nasıl yazılır? Standardı mı standartı mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Burcu Tufan Burcu Tufan
31.07.2024 12:27
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Kökeni Fransızca olan standart kelimesine -ı eki getirildiği zaman bu ifadede hangi ses olayının meydana geldiği pek çok kişi tarafından araştırılır. TDK tarafından kullanıcılara sunulan bilgiler ise standardı sözcüğünün t sesi ile mi yoksa d harfiyle mi yazılması gerektiğinin anlaşılmasını sağlar. Bu kelimenin doğru yazılışının ünlüyle başlayan bir çekim eki aldığında hangi kuralara göre belirlendiği açıklandıktan sonra cümle içerisindeki kullanımı örneklendirilebilir.

Standardı nasıl yazılır? Standardı mı standartı mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Çok heceli sözcüklerin çekim eki alırken nasıl bir ses değişikliğine uğradığının öğrenilmesi Türkçe yazım kurallarının tam olarak kavranması bakımından mühimdir. Bu doğrultuda standart kelimesinin ünlüyle başlayan bir ek aldığı zaman ses değişikliğine uğrayıp uğramadığı da TDK Yazım Kılavuzu kapsamında yer alan bilgilere göre açıklanmalıdır. Çünkü standardı sözcüğünün doğru yazılışını merak eden kişiler genellikle bu kelimenin son harfi olan t sesinin ünsüz yumuşaması ile d sesine dönüşüp dönüşmediğini araştırır. Bu konuda bilgi aktarımı yapıldıktan sonra ise standardı sözcüğünü içeren örnek cümlelerin sıralanmasında fayda vardır.

Standardı nasıl yazılır?

Türkçede ses diziliminin sonunda sert ünsüz bulunan bir kelimeye çekim eki getirildiği zaman bu tür ifadelerin nasıl yazılması gerektiği merak edilir. Fransızcadan Türkçeye geçen standart kelimesi de bu kapsamda yer alan ve çekim eki aldığı zaman nasıl bir ses değişikliğine uğradığı sorgulanan sözcüklerdendir. Standart kelimesini oluşturan son harfin sert ünsüz olduğu görülür. Bu durumda “Standardı mı standartı mı?” sorusuna yanıt oluşturan Türkçe yazım kuralının açıklanması gerekir.

Türkçede çok heceli olan bir kelimenin son sesinde p, ç, t, k sert ünsüzlerinden biri varsa bu ifadeye ünlüyle başlayan bir ek getirildiği zaman ünsüz yumuşaması ses olayı meydana gelir. Yani standart sözcüğünün sonuna -ı çekim eki getirildiği zaman bu kelimenin sonundaki t sert ünsüzü yumuşayarak d harfine dönüşür. TDK Yazım Kılavuzu kapsamında da yer alan bu bilgiler doğrultusunda doğru standardı yazımı ve bu ifadenin hatalı kullanımı aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Standardı (doğru kullanım)
  • Standartı (yanlış kullanım)

Standardı doğru yazılışı ve cümle içerisindeki kullanımı nasıldır?

Fransızca kökenli standart sözcüğü Türkçede tek başına yalın haliyle veya çekim eki getirilerek pek çok bağlamda kullanılır. Bu ifadenin farklı ögelerle bir araya getirilmesi sonucunda ortaya çıkan çifte standart, standart dil, yaşam standardı, hayat standardı gibi birleşik sözcükler de mevcuttur. Sunulan bu örnekler de dikkate alındığı standart kelimesine ünlüyle başlayan bir çekim eki getirildiğinde sözcüğün sonundaki t sesinin yumuşadığı görülür. Yani standardı TDK tarafından yapılan açıklamalar düşünüldüğü zaman ünsüz yumuşaması ses olayının meydana geldiği ifadelerdendir. Bu sözcüğün -ı çekim eki almış hâliyle kullanıldığı cümle örnekleri ise aşağıda sıralanmıştır:

  • Bir ülkedeki insanların yaşam standardının yükselmesi yalnızca ekonomik gidişatla ilişkili olmayan olgulardandır.
  • Bu işin bir standardı yok ki belli başlı kurallara göre hareket edeyim!

  • Senin için ideal olan hayat standardı nasılsa bu doğrultuda hedefler oluşturmaya başlayabilirsin.

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