Standart nasıl yazılır? Standart mı standard mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Fransızca kökenli olup Türkçeye ödünçlenen sözcüklerin birçoğunda ses değişimi olduğu belirtilebilir. Bu sözcüklerden biri olan standart da yabancı kökenli olduğu için Türkçe yazım kurallarına göre nasıl kullanıldığı sıklıkla araştırılan kavramlardandır. Standart sözcüğünün doğru yazılışı açıklanırken bu ifadenin ses dizilimi dikkate alınarak son harfin d mi yoksa t mi olduğu öne çıkarılmalıdır. Ardından ilgili sözcüğün temel anlamları da sıralandığı zaman Fransızca kökenli bu ifadenin Türkçe metinlerde hatasız olarak kullanılması mümkün hâle gelecektir.

Standart nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu çevrim içi sözlüğünde güncel olan 4 ayrı tanımı sıralanan standart sözcüğü Fransızca kökenli olup dilimize ödünçlenmiştir. Bu kelimenin yabancı kökenli olması Türkçeye geçiş yaparken nasıl bir ses değişikliğine uğradığının merak edilmesine yol açar. Buna bağlı olarak pek çok kişinin “Standart mı standard mı?” sorusuna yanıt almaya çalıştığı görülür. Yalnızca TDK güncel sözlüğüne başvurulduğu takdirde bile bu kelimenin doğru yazılışının standart şeklinde olduğu anlaşılır. Çünkü ait olduğu dilde standard şeklinde yazılan bu kelime Türkçeye ödünçlenirken dilimizin kurallarına göre ses değişikliğine uğramıştır. Bu bağlamda doğru ve yanlış olan standard yazımı aşağıda sıralanan gösterimlerle anlaşılır kılınabilir:

Standart (doğru kullanım)

(doğru kullanım) Standard (yanlış kullanım)

Standart TDK onaylı yazılışı ve anlamı nedir?

Fransızcada son sesi d harfi olacak şekilde yazılan standart kelimesi dilimize ödünçlenirken Türkçe yazım kurallarına göre şekillendirilmiştir. Bu doğrultuda standart sözcüğünün ses dizilimindeki son harfte benzeşme olayının meydana geldiği söylenebilir. Standart doğru yazılışı TDK tarafından yapılan güncel açıklamalara göre son harfi d değil t olacak şekilde iken bu ifadenin 4 ayrı tanımı aşağıda sıralanmıştır: