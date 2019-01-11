Star'dan yeni yarışma! Hangi ünlü isim sunacak?

Fransa'nın çok sevilen programı "Chéri(e), c'est moi le chef" formatının Türkiye uyarlaması olacak olan Kocam Yaparsa yarışması çok yakında Star TV ekranlarında olacak. Şefin verdiği tarifi kadınların eşlerine kulaklık yardımıyla anlatacağı programda, erkekler yemek yapacak. Ama eşlerinin verdiği tariflerle... Sonrasında da gözleri kapalı bir şekilde kadınlar pişen yemekleri tadıp puan verecek.

Oldukça eğlenceli anların yaşanacağı Kocam Yaparsa yarışması, izleyenleri kahkahalara boğarken yepyeni tarifler öğrenmelerini de sağlayacak.

İşte, Esat Özata'nın sunacağı Star'ın Kocam Yaparsa yarışmasının ilk tanıtımı: