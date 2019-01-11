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Star'dan yeni yarışma! Hangi ünlü isim sunacak?

DİZİ HABERLERİ  | 11.01.2019 11:48 | Son Güncelleme

Star TV'den yepyeni bir yarışma atağı geldi. Fransa'nın çok sevilen programı "Chéri(e), c'est moi le chef" in Türkiye uyarlaması olan Kocam Yaparsa, Esat Özata'nın sunumuyla, çok yakında seyirciyle buluşacak.

Star'dan yeni yarışma! Hangi ünlü isim sunacak?

Fransa'nın çok sevilen programı "Chéri(e), c'est moi le chef" formatının Türkiye uyarlaması olacak olan Kocam Yaparsa yarışması çok yakında Star TV ekranlarında olacak. Şefin verdiği tarifi kadınların eşlerine kulaklık yardımıyla anlatacağı programda, erkekler yemek yapacak. Ama eşlerinin verdiği tariflerle... Sonrasında da gözleri kapalı bir şekilde kadınlar pişen yemekleri tadıp puan verecek.

Oldukça eğlenceli anların yaşanacağı Kocam Yaparsa yarışması, izleyenleri kahkahalara boğarken yepyeni tarifler öğrenmelerini de sağlayacak.

İşte, Esat Özata'nın sunacağı Star'ın Kocam Yaparsa yarışmasının ilk tanıtımı:


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star kocam yaparsa esat özata

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