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  4. Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını setinden yeni fotoğraflar! Kadrosu dikkat çekti

Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını setinden yeni fotoğraflar! Kadrosu dikkat çekti

27.08.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakında Star ekranlarında izleyeceğimiz, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’u buluşturan Yalı Çapkını dizisinin setinden yeni fotoğraflar geldi.

Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını setinden yeni fotoğraflar! Kadrosu dikkat çekti

Yakında Star ekranlarında yayınlanacak, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’u buluşturan Yalı Çapkını dizisinin setinden yeni fotoğraflar geldi.

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Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, yönetmenliğini Burcu Alptekin’in yaptığı Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

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Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor.

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