Star Trek: Discovery’a koronavirüs engeli! Çekimlere ara vermek zorunda kaldılar

Koronavirüs enfeksiyonları hala sinema sektörünü etkilemeyi sürdürüyor. Çekimlerine koronavirüs vakası nedeniyle ara vermek zorunda kalan son yapım ‘Star Trek:Discovery’ oldu. Ekip üyelerinin pozitif vakalı bir kişiyle temas ettiği anlaşıldı ve tedbir amacıyla çekimler durduruldu.

Basında yer alan haberlere göre koronavirüs testi pozitif çıkan kişi yapım ekibinden olmasa da dizinin kadrosundan biriyle temaslı olduğu için çekimler durduruldu. ‘Star Trek: Discovery’, çekimlerinin planına göre 2021'de Paramount Plus'ta prömiyer yapacak.



