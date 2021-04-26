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Star Trek: Discovery’a koronavirüs engeli! Çekimlere ara vermek zorunda kaldılar

Seray Üstün Seray Üstün
26.04.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisinin tüm dünyada etkili olması birçok sektörü derinden etkiledi. Bu sektörlerin başında ise sinema yerini aldı. Vaka sayılarındaki önlemez yükselişin gölgesinde film setleri devamlı olarak koronavirüs testi yapmaya başladı. Belirli aralıklarla yapılan testle sonucunda pozitif bir vakanın tespit edilmesiyle Star Trek: Discovery çekimlerine mola verdi.

Star Trek: Discovery’a koronavirüs engeli! Çekimlere ara vermek zorunda kaldılar

Koronavirüs enfeksiyonları hala sinema sektörünü etkilemeyi sürdürüyor. Çekimlerine koronavirüs vakası nedeniyle ara vermek zorunda kalan son yapım ‘Star Trek:Discovery’ oldu. Ekip üyelerinin pozitif vakalı bir kişiyle temas ettiği anlaşıldı ve tedbir amacıyla çekimler durduruldu.

Basında yer alan haberlere göre koronavirüs testi pozitif çıkan kişi yapım ekibinden olmasa da dizinin kadrosundan biriyle temaslı olduğu için çekimler durduruldu. ‘Star Trek: Discovery’, çekimlerinin planına göre 2021'de Paramount Plus'ta prömiyer yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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