Star Trek kadrosu 4. filmde rol alacaklarından haberleri olmadığını iddia etti! Ortalık karıştı

Yönetmen ve yapımcı J.J. Abrams Star Trek filminin dördüncü halkasında ana oyuncu kadrosunda yer alan Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, John Cho ve Simon Pegg'in aynı rollerle geri döneceğini açıklayarak hayranları sevindirmişti. J.J. Abrams'ın "Orijinal kadromuz ve gerçekten eğlenceli olacağını düşündüğüm bazı yeni karakterlerin yer alacağı, yıl sonuna kadar çekilecek, heyecan verici ve 'Star Trek'i daha önce hiç görmediğiniz alanlara taşımamıza yardımcı olacak yeni bir 'Star Trek' filmi üzerinde çok çalıştığımızı söylemekten heyecan duyuyoruz." ifadeleriyle duyurduğu filmin çekimleirnin bu yılın sonlarında başlayacağı da belirtilmişti.

HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

The Hollywood Reporter'ın haberine göre, filmin ana kadrosunun yani Chris Pine, Zachary Quinto, Karl Urban, Zoe Saldana ve John Cho'nun temsilcileri, Star Trek 4'ten ve temsil ettikleri oyuncuların bu filmde oynayacağından haberleri olmadıklarını açıkladılar.



