Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Star Trek kadrosu 4. filmde rol alacaklarından haberleri olmadığını iddia etti! Ortalık karıştı

Star Trek kadrosu 4. filmde rol alacaklarından haberleri olmadığını iddia etti! Ortalık karıştı

23.02.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmen ve yapımcı J. J Abrahams geçtiğimiz günlerde Star Trek filminin dördüncü halkasının çekileceğini açıklamıştı. Ana kadroyla filmin çekileceğini söyleyen Abrahams’a oyunculardan “Haberimiz yok” tepkisi geldi. Star Trek hayranlarını heyecanlandıran yeni film açıklamasından sonra oyuncuların çıkışı kafaları karıştırdı.

Star Trek kadrosu 4. filmde rol alacaklarından haberleri olmadığını iddia etti! Ortalık karıştı

Yönetmen ve yapımcı J.J. Abrams Star Trek filminin dördüncü halkasında ana oyuncu kadrosunda yer alan Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, John Cho ve Simon Pegg'in aynı rollerle geri döneceğini açıklayarak hayranları sevindirmişti. J.J. Abrams'ın "Orijinal kadromuz ve gerçekten eğlenceli olacağını düşündüğüm bazı yeni karakterlerin yer alacağı, yıl sonuna kadar çekilecek, heyecan verici ve 'Star Trek'i daha önce hiç görmediğiniz alanlara taşımamıza yardımcı olacak yeni bir 'Star Trek' filmi üzerinde çok çalıştığımızı söylemekten heyecan duyuyoruz." ifadeleriyle duyurduğu filmin çekimleirnin bu yılın sonlarında başlayacağı da belirtilmişti.

Usta yönetmen ve oyuncular bir arada! Christopher Nolan'ın ‘Oppenheimer’ filminin ilk görseli paylaşıldıUsta yönetmen ve oyuncular bir arada! Christopher Nolan'ın ‘Oppenheimer’ filminin ilk görseli paylaşıldı

HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

The Hollywood Reporter'ın haberine göre, filmin ana kadrosunun yani Chris Pine, Zachary Quinto, Karl Urban, Zoe Saldana ve John Cho'nun temsilcileri, Star Trek 4'ten ve temsil ettikleri oyuncuların bu filmde oynayacağından haberleri olmadıklarını açıkladılar.

Peacemaker dizisinin sezon finali sosyal medyada gündem yarattı! O detaylar çok konuşulduPeacemaker dizisinin sezon finali sosyal medyada gündem yarattı! O detaylar çok konuşuldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sezon finali sosyal medyayı salladı! O detaylar çok konuşulduSezon finali sosyal medyayı salladı! O detaylar çok konuşuldu
Yıllarca önce bilmişti! Rusya kehaneti gündem yarattıYıllarca önce bilmişti! Rusya kehaneti gündem yarattı
Polis memurunun seksi pozuna eleştiri yağdı! Cevabı sert olduPolis memurunun seksi pozuna eleştiri yağdı! Cevabı sert oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sıfır israfı destekledi! “Spermi boşa harcamayın”

Sıfır israfı destekledi! “Spermi boşa harcamayın”

Açık ilişkilerini anlattılar! “Tek eşli değiliz”

Açık ilişkilerini anlattılar! “Tek eşli değiliz”

Güzellik kraliçesiydi! Estetik ameliyatla tamamen değişti

Güzellik kraliçesiydi! Estetik ameliyatla tamamen değişti

Pozuyla nefes kesti! “Küçük göğüslerim daha seksi...”

Pozuyla nefes kesti! “Küçük göğüslerim daha seksi...”

İlginizi Çekebilir

Büyük göğüslü kadınlar dikkat! Sakın bunu yapmayın

Büyük göğüslü kadınlar dikkat! Sakın bunu yapmayın

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Yemekten sonra kahve içenler dikkat! Zararı çok büyük

Yemekten sonra kahve içenler dikkat! Zararı çok büyük

Öğrencilerine yanlışlıkla cinsel ilişki videolarını gönderdi

Öğrencilerine yanlışlıkla cinsel ilişki videolarını gönderdi

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.