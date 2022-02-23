Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Peacemaker dizisinin sezon finali sosyal medyada gündem yarattı! O detaylar çok konuşuldu

Peacemaker dizisinin sezon finali sosyal medyada gündem yarattı! O detaylar çok konuşuldu

23.02.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HBO Max'in “Peacemaker” dizisinin ilk sezon finali, sosyal medyanın gündemine yerleşti. Finalin ardından dizinin hayranları Twitter’a hücum etti. 700 bin etkileşim alan dizi, Amerika'da geçen haftaki sıralamada dokuzuncu sıradan açılış yapmasına rağmen ilk sıraya yerleşmeyi başardı.

Peacemaker dizisinin sezon finali sosyal medyada gündem yarattı! O detaylar çok konuşuldu

Peacemaker dizisinin performansı bir HBO Max orijinal serisi için şimdiye kadarki en büyük tek günlük final derecelendirmesini yansıtıyor. Rapor ayrıca tweet etkileşimleri açısından, final bölümünün, prömiyere göre %44 arttığını açıkladı. Beğeni toplayan final, bazı sürpriz Justice League cameolarına sahipti ve dolayısıyla etkileşimleri artırdı. Arrow yıldızı Stephen Amell da sosyal medyada etkileşimlere dahil oldu.

İKİNCİ SEZON ONAYI DA ALMIŞTI

HBO Max üzerinden yayınlanan DC Sinematik Evreni dizisinin devam edeceği duyurusu, yönetmen James Gunn’dan gelmişti. Dizinin yaratıcısı, yazarı ve yönetmeni konumunda bulunan Gunn, Peacemaker’ın başarıya ulaşmasına yardımcı oldukları ve yenilenmenin önünü açtığı için hem oyunculara ve yapımcılara hem de izleyicilere minnettarlığını dile getirmişti. Dizinin ikinci sezonuna dair çalışmaların kısa süre içinde başlayacağı ifade edildi.

PEACEMAKER KONUSU

Peacemaker, The Suicide Squad olaylarından beş ay sonra Christopher Smith’in başarısız görevinden tamamen kurtulduğu ve Amanda Waller tarafından Project Butterfly’a katılması için yeniden göreve getirilmesi sonrası yaşananları konu ediniyor. Karanlık paralı asker Clemson Murn tarafından yönetilen ve Leota Adebayo ile A.R.G.U.S. ajanları John Economos ve Emilia Harcourt, Dünya’yı fethetme planlarını tamamlamadan önce dünya dışı parazit varlıkları takip etmek ve öldürmekle görevlendiriliyor.

Merakla beklenen ‘Ceviz Ağacı’ filminin vizyon tarihi kesinleşti! Geri sayım başladıMerakla beklenen ‘Ceviz Ağacı’ filminin vizyon tarihi kesinleşti! Geri sayım başladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Usta yönetmen ve oyuncular bir arada! İlk görsel paylaşıldıUsta yönetmen ve oyuncular bir arada! İlk görsel paylaşıldı
Şişme bebekle evlenmişti! “Kendi kendimle cinsel ilişki...”Şişme bebekle evlenmişti! “Kendi kendimle cinsel ilişki...”
Dünyanın en büyük vajinasını istedi! Eski hali şaşkınlık yarattıDünyanın en büyük vajinasını istedi! Eski hali şaşkınlık yarattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Türk olduğunu söylediler, yaşına kimse inanmıyor

Türk olduğunu söylediler, yaşına kimse inanmıyor

Açık ilişkilerini anlattılar! “Tek eşli değiliz”

Açık ilişkilerini anlattılar! “Tek eşli değiliz”

Yıllarca önce bilmişti! Rusya kehaneti gündem yarattı

Yıllarca önce bilmişti! Rusya kehaneti gündem yarattı

Seksi pozlarını satıyor! “Utanıyorum, yakın arkadaşımın...”

Seksi pozlarını satıyor! “Utanıyorum, yakın arkadaşımın...”

İlginizi Çekebilir

Maydanoz suyu zayıflatır mı? İşte merak edilen yanıtı

Maydanoz suyu zayıflatır mı? İşte merak edilen yanıtı

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Yemekten sonra kahve içenler dikkat! Zararı çok büyük

Yemekten sonra kahve içenler dikkat! Zararı çok büyük

Mezdeke eşliğinde kurtlarını döktü! Olay oldu

Mezdeke eşliğinde kurtlarını döktü! Olay oldu

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.