Peacemaker dizisinin sezon finali sosyal medyada gündem yarattı! O detaylar çok konuşuldu

Peacemaker dizisinin performansı bir HBO Max orijinal serisi için şimdiye kadarki en büyük tek günlük final derecelendirmesini yansıtıyor. Rapor ayrıca tweet etkileşimleri açısından, final bölümünün, prömiyere göre %44 arttığını açıkladı. Beğeni toplayan final, bazı sürpriz Justice League cameolarına sahipti ve dolayısıyla etkileşimleri artırdı. Arrow yıldızı Stephen Amell da sosyal medyada etkileşimlere dahil oldu.

İKİNCİ SEZON ONAYI DA ALMIŞTI

HBO Max üzerinden yayınlanan DC Sinematik Evreni dizisinin devam edeceği duyurusu, yönetmen James Gunn’dan gelmişti. Dizinin yaratıcısı, yazarı ve yönetmeni konumunda bulunan Gunn, Peacemaker’ın başarıya ulaşmasına yardımcı oldukları ve yenilenmenin önünü açtığı için hem oyunculara ve yapımcılara hem de izleyicilere minnettarlığını dile getirmişti. Dizinin ikinci sezonuna dair çalışmaların kısa süre içinde başlayacağı ifade edildi.

PEACEMAKER KONUSU

Peacemaker, The Suicide Squad olaylarından beş ay sonra Christopher Smith’in başarısız görevinden tamamen kurtulduğu ve Amanda Waller tarafından Project Butterfly’a katılması için yeniden göreve getirilmesi sonrası yaşananları konu ediniyor. Karanlık paralı asker Clemson Murn tarafından yönetilen ve Leota Adebayo ile A.R.G.U.S. ajanları John Economos ve Emilia Harcourt, Dünya’yı fethetme planlarını tamamlamadan önce dünya dışı parazit varlıkları takip etmek ve öldürmekle görevlendiriliyor.



