Usta yönetmen ve oyuncular bir arada! Christopher Nolan'ın ‘Oppenheimer’ filminin ilk görseli paylaşıldı

Sinemaseverler Christopher Nolan'ın ‘Oppenheimer’ filmini büyük bir merakla bekliyor. Film, Kai Bird ve merhum Martin J. Sherwin'in Pulitzer ödüllü “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” adlı kitabından uyarlandı. Filmin ana çekimlerinin başladığı ifade edilirken filmden ilk karede hayranlarının beğenisine sunuldu.

OPPENHEIMER FİLMİ HAKKINDA

Nolan'ın yazıp yönettiği “Oppenheimer”ın yapımcılığını Emma Thomas, Atlas Entertainment'tan Charles Roven ve Nolan üstleniyor. Oppenheimer filminde biyolog ve botanikçi Katherine “Kitty” Oppenheimer rolünde Emily Blunt, Manhattan Projesi direktörü General Leslie Groves Jr. rolünde Matt Damon ve ABD Atom Enerjisi Kurucu Konsey Komiseri Lewis Strauss rolünde Robert Downey, Jr. yer alıyor. Ayrıca, Florence Pugh psikiyatrist Jean Tatlock'u, Benny Safdie teorik fizikçi Edward Teller'ı, Michael Angarano, Robert Serber'i ve Josh Hartnett öncü Amerikalı nükleer bilim adamı Ernest Lawrence'ı oynuyor. “Oppenheimer”da Rami Malek, Dane DeHaan, Dylan Arnold, David Krumholtz, Alden Ehrenreich ve Matthew Modine de rol alıyor. Filmin 21 Temmuz 2023 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.