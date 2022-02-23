Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Usta yönetmen ve oyuncular bir arada! Christopher Nolan'ın ‘Oppenheimer’ filminin ilk görseli paylaşıldı

Usta yönetmen ve oyuncular bir arada! Christopher Nolan'ın ‘Oppenheimer’ filminin ilk görseli paylaşıldı

23.02.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema dünyasının yakından takip edilen yönetmenlerinden biri olan Christopher Nolan'ın ‘Oppenheimer’ filmine dair çalışmalar hız kazandı. Atom bombasının mucidi olarak anılan bilim insanı J. Robert Oppenheimer’a odaklanacağı Oppenheimer isimli yeni filminin ilk görseli paylaşıldı.

Usta yönetmen ve oyuncular bir arada! Christopher Nolan'ın ‘Oppenheimer’ filminin ilk görseli paylaşıldı

Sinemaseverler Christopher Nolan'ın ‘Oppenheimer’ filmini büyük bir merakla bekliyor. Film, Kai Bird ve merhum Martin J. Sherwin'in Pulitzer ödüllü “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” adlı kitabından uyarlandı. Filmin ana çekimlerinin başladığı ifade edilirken filmden ilk karede hayranlarının beğenisine sunuldu.

İnsanlar Interstellar’a Christopher Nolan Hızlı ve Öfkeli serisine hayranİnsanlar Interstellar’a Christopher Nolan Hızlı ve Öfkeli serisine hayran

OPPENHEIMER FİLMİ HAKKINDA

sinema afiş.jpg

Nolan'ın yazıp yönettiği “Oppenheimer”ın yapımcılığını Emma Thomas, Atlas Entertainment'tan Charles Roven ve Nolan üstleniyor. Oppenheimer filminde biyolog ve botanikçi Katherine “Kitty” Oppenheimer rolünde Emily Blunt, Manhattan Projesi direktörü General Leslie Groves Jr. rolünde Matt Damon ve ABD Atom Enerjisi Kurucu Konsey Komiseri Lewis Strauss rolünde Robert Downey, Jr. yer alıyor. Ayrıca, Florence Pugh psikiyatrist Jean Tatlock'u, Benny Safdie teorik fizikçi Edward Teller'ı, Michael Angarano, Robert Serber'i ve Josh Hartnett öncü Amerikalı nükleer bilim adamı Ernest Lawrence'ı oynuyor. “Oppenheimer”da Rami Malek, Dane DeHaan, Dylan Arnold, David Krumholtz, Alden Ehrenreich ve Matthew Modine de rol alıyor. Filmin 21 Temmuz 2023 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

Christopher Nolan filmleri: Sonu tahmin edilemeyen dünyaca ünlü yapımlar!Christopher Nolan filmleri: Sonu tahmin edilemeyen dünyaca ünlü yapımlar!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nostalji rüzgarı esecek! O film restore edilecekNostalji rüzgarı esecek! O film restore edilecek
Türk olduğunu söylediler, yaşına kimse inanmıyorTürk olduğunu söylediler, yaşına kimse inanmıyor
Şişme bebekle evlenmişti! “Kendi kendimle cinsel ilişki...”Şişme bebekle evlenmişti! “Kendi kendimle cinsel ilişki...”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Türk olduğunu söylediler, yaşına kimse inanmıyor

Türk olduğunu söylediler, yaşına kimse inanmıyor

Açık ilişkilerini anlattılar! “Tek eşli değiliz”

Açık ilişkilerini anlattılar! “Tek eşli değiliz”

Yıllarca önce bilmişti! Rusya kehaneti gündem yarattı

Yıllarca önce bilmişti! Rusya kehaneti gündem yarattı

Seksi pozlarını satıyor! “Utanıyorum, yakın arkadaşımın...”

Seksi pozlarını satıyor! “Utanıyorum, yakın arkadaşımın...”

İlginizi Çekebilir

Sonuçları korkunç! Kadınlarda bıraktığı etki çok büyük

Sonuçları korkunç! Kadınlarda bıraktığı etki çok büyük

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Şırıngalarla markete girdi! Hazır gıdalara kanını enjekte etti

Şırıngalarla markete girdi! Hazır gıdalara kanını enjekte etti

OnlyFans modeli ilişkileri eleştirdi! “Modern flört...”

OnlyFans modeli ilişkileri eleştirdi! “Modern flört...”

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.