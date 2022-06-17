Star TV'nin iddialı dizisi Kaderimin Oyunu final yapıyor

Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kaderimin Oyunu dizisinin yapımcılığını Nazlı Heptürk yürütüyor. Dizinin başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral yer alıyor.

Cemal’in Asiye’ye aşk itirafını duyan Helin kandırıldığını düşünmektedir. Öfkesine hakim olamayan Helin’e tüm acı gerçeği bir tokat gibi gösteren Nedret olur. Asiye’nin Cemal’i affetmesi üzerine daha fazla beklemek istemeyen Cemal harekete geçer. Herkese ve her şeye rağmen yan yana durmayı başaran Asiye ve Cemal masal gibi bir gelecek kurmak için adım atarlar.

KADERİMİN OYUNU DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK

Kaderimin Oyunu dizisi 17 Haziranda ekrana gelecek bölüm ile seyirciye veda edecek.

