Star TV'nin yeni dizisi 'Annemizi Saklarken'den yeni tanıtım

Star’ın yeni dizisi 'Annemizi Saklarken'in ikinci tanıtımı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve merak uyandıran hikayesi ile yakında başlayacak olan ‘Annemizi Saklarken’in başrollerinde Kutsi ve Hande Doğandemir yer alıyor.

Yapımcılığını Ojo Pictures’ın üstlendiği “Annemizi Saklarken”, yakında Star ekranında izleyici ile buluşacak. Kutsi ve Hande Doğandemir’in başrolü paylaştığı ‘Annemizi Saklarken’in yeni tanıtımı büyük merak uyandırdı.

Kutsi’nin ‘Dündar’, Hande Doğandemir’in ‘Handan’ karakterini canlandıracağı ‘Annemizi Saklarken’, sezonun iddialı yapımları arasında yer alıyor.



‘Annemizi Saklarken’in yönetmenliğini Barış Yöş üstlenirken senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor. Kutsi ve Hande Doğandemir’in başrolü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Yeşim Ceren Bozoğlu, Hatice Aslan, Ece Yaşar, Erdem Kaynarca, İncinur Sevimli, Ezgi Gör, Ezgi Tombul, Barış Taşkın, Semih Kızılkaya, Zümre Ertürk, Merve Sevin, Özgür D.Foster ve Güngör Bayrak gibi birbirinden renkli ve başarılı isimler yer alıyor.



