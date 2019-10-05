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Star Wars yönetmeni iPhone 11 Pro ile kısa film çekeceğini duyurdu

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TEKNOLOJİ  | 05.10.2019 13:33 | Son Güncelleme

Star Wars: The Last Jedi filminin yönetmeni olan Rian Johnson, bugün sürpriz bir şekilde iPhone 11 Pro ile kısa film çekeceğini duyurdu. Telefonların kamera özelliklerinin artması ile bu işe soyunan Rian Johnson, çekeceği kısa film için bir de Vimeo üzerinden video yayınladı.

Star Wars yönetmeni iPhone 11 Pro ile kısa film çekeceğini duyurdu

Paris 9/19 adı ile yayınlanan kısa tanıtım filminde Fransa’da Paris sokaklarında kısa bir tur atılıyor. iPhone 11 Pro’nun geniş açılı kamera özelliği ve ağır çekim özelliklerinin ön plana çıkarıldığı bu videoda, renklerin doğruluğu ve canlılığı dikkat çekiyor.
12 Megapiksel, f/1.8, 26mm, 1/2.55″, 1.4µm, PDAF, OIS + 12 Megapiksel, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optik zoom + 12 Megapiksel, f/2.4, 13mm (ulta geniş açı) kameraya sahip olan telefon ile film çekilebileceğinin sinyallerini veren videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Bu telefon ile film çekme olayı ilk değil. 21 Mart 2018 tarihinde beyaz perdede yayınlanan ve Steven Soderbergh tarafından yönetilen Unsane filminin tamamı iPhone 7 Plus ile çekilmişti. 1.5 milyon dolar bütçe ile çekilen bu film, yapımcısına 14.2 milyon dolar sağlamıştı.

iPhone 7 Plus’ın kamerası ile 11 Pro’nun kamerası arasında dağlar kadar fark olduğu ortada. Muhtemelen Rian Johnson’ın elinden çıkacak olan kısa film, profesyonel kameralar ile çekilden filmlere taş çıkaracaktır.

Apple’ın Rian Johnson ile reklam anlaşması yapıp yapmadığı henüz bilinmiyor. Ancak böyle bir proje için Cupertinolu firmanın reklam yapacağını düşünmüyoruz.

Videoyu izlemek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
iPhone 11 Pro Rian Johnson kısa film

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