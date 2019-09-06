Steam’de önemli değişiklikler olacak

Malum, 2019 içerisinde hizmet vermeye başlayan Epic Games Store, attığı cesur adımlarla kısa süre içerisinde önemli bir kullanıcı kitlesine erişmeyi başarmıştı.

Bu durum ister istemez Valve’i rahatsız etti. Senelerdir sektörü tekelinde bulunduran Valve, mevcut oyuncu kitlesini kaybetmemek için sistem üzerinde önemli güncellemeler yapma kararı aldı. Bu güncelleme sonucunda en önemli yenilikleri Steam kütüphanesi üzerinde gerçekleştirildi.

Yeni Steam kütüphanesi, oyuncuların mevcut oyunlara, güncellemelere ve etkinliklere çok daha kolay ulaşabilecekleri modül tasarımına sahip olacak. Bu kısımdan oyunlarınıza, güncellemelerine ve arkadaşlarınızın oynadığı oyunlara hızlı bir şekilde göz atabileceksiniz.

Valve’in hazırladığı yeni güncelleme 17 Eylül’de yayınlanacak. Yayınlanacak olan bu güncellemenin oyun severleri ne derece memnun edeceği ise büyük merak konusu. Bakalım Valve bu hamlesiyle Epic Games’in önüne kesmeyi başarabilecek mi?

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