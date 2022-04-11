Stephanie Cayo ve Kerem Bürsin aşk mı yaşıyor? Gerçek ortaya çıktı

Kerem Bürsin’in birkaç gündür Perulu oyuncu ve şarkıcı Stephanie Cayo ile sevgili olduğu ve ikilinin ekim ayında İspanya’daki bir defilede tanıştığı iddia edilmişti. Birsen Altuntaş iddialardan sonra Kerem Bürsin hakkında bilgi verdi. Gazeteci Instagram paylaşımında şunları yazdı:

"Edindiğim bilgilere göre ünlü oyuncu, aynı zamanda İspanya’daki menajerliğini yapan kuzeni Malaga’da yaşadığı için oradaki sanat camiasında geniş bir çevre edinmiş durumda… Bürsin bu nedenle sık sık iş görüşmeleri için İspanya’ya gidiyor ve birçok yeni insanla tanışıyor.

Stephanie Cayo’yla da 3 hafta önce bu ortamlardan birinde tanıştı ve Bürsin ile Stephanie Cayo’nun arasında anlatıldığı gibi bir beraberlik yok. Ekim ayında olduğu belirtilen tanışma bilgisi bu nedenle gerçeklik taşımıyor. Ekim ayında Hande Erçel’le sevgili olan yakışıklı oyuncunun bir ilişkisi biter bitmez yeni bir beraberliğe başlamayı sevmediği de biliniyor."

