MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Stephanie Cayo ve Kerem Bürsin aşk mı yaşıyor? Gerçek ortaya çıktı

Stephanie Cayo ve Kerem Bürsin aşk mı yaşıyor? Gerçek ortaya çıktı

11.04.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kerem Bürsin'in Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra aşkı Stephanie Cayo'da bulduğu söyleniyordu! Olayın iç yüzü ortaya çıktı. Bürsin ile Stephanie Cayo’nun arasında anlatıldığı gibi bir beraberlik yok. Kerem Bürsin şu sıralar yeni bir aşka sıcak bakmıyor.

Stephanie Cayo ve Kerem Bürsin aşk mı yaşıyor? Gerçek ortaya çıktı

Kerem Bürsin’in birkaç gündür Perulu oyuncu ve şarkıcı Stephanie Cayo ile sevgili olduğu ve ikilinin ekim ayında İspanya’daki bir defilede tanıştığı iddia edilmişti. Birsen Altuntaş iddialardan sonra Kerem Bürsin hakkında bilgi verdi. Gazeteci Instagram paylaşımında şunları yazdı:

"Edindiğim bilgilere göre ünlü oyuncu, aynı zamanda İspanya’daki menajerliğini yapan kuzeni Malaga’da yaşadığı için oradaki sanat camiasında geniş bir çevre edinmiş durumda… Bürsin bu nedenle sık sık iş görüşmeleri için İspanya’ya gidiyor ve birçok yeni insanla tanışıyor.

rnhp

Stephanie Cayo’yla da 3 hafta önce bu ortamlardan birinde tanıştı ve Bürsin ile Stephanie Cayo’nun arasında anlatıldığı gibi bir beraberlik yok. Ekim ayında olduğu belirtilen tanışma bilgisi bu nedenle gerçeklik taşımıyor. Ekim ayında Hande Erçel’le sevgili olan yakışıklı oyuncunun bir ilişkisi biter bitmez yeni bir beraberliğe başlamayı sevmediği de biliniyor."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru! "Ölen eşe dokununca abdest bozulur mu?"Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru! "Ölen eşe dokununca abdest bozulur mu?"
Nihat Hatipoğlu'nu kızdıran soru! "Sen kimsin, senin ne haddine?"Nihat Hatipoğlu'nu kızdıran soru! "Sen kimsin, senin ne haddine?"
Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu tarzıyla büyüledi! Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu tarzıyla büyüledi!
Anahtar Kelimeler:
Kerem Bürsin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fotoğraf şüpheyi tetikledi, intihardan 2 ay önceki detay...

Fotoğraf şüpheyi tetikledi, intihardan 2 ay önceki detay...

Onlar bizim düşmanımız ve öldürüyoruz

Onlar bizim düşmanımız ve öldürüyoruz

Akaryakıt fiyatları için yeni iddia!

Akaryakıt fiyatları için yeni iddia!

Aylık ne kadar harcama yaptığını açıkladı! Şoke etti

Aylık ne kadar harcama yaptığını açıkladı! Şoke etti

Yağmur Atacan'ın yanında cesur poz!

Yağmur Atacan'ın yanında cesur poz!

Rıdvan Dilmen canlı yayında şaşırttı! Tepki yağıyor...

Rıdvan Dilmen canlı yayında şaşırttı! Tepki yağıyor...

İlginizi Çekebilir

Sevgilisini başka kadınla yatakta bastı: Aralarına girip...

Sevgilisini başka kadınla yatakta bastı: Aralarına girip...

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.