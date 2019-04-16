Stonhenge'in mimarları Türkler mi?

Yeni genetik araştırmalar, Anadolulu çiftçi kabilelerinin milattan önce 6000 yıllarında Akdeniz üzerinden İngiltere'ye gelmiş olabileceğini ortaya çıkardı.
Bu kabilelerin bugünkü İngiltere'ye çiftçiliği taşımalarının yanı sıra, taş anıt yapma geleneklerini de yanlarında getirdiklerine inanılıyor.
Mezolitik dönemde Avrupa'da yaşayan avcı-toplayıcı grupların daha koyu renkli bir tene sahip oldukları belirtilirken Anadolu'dan gelen çiftçilerin Avrupa'ya geldikten sonra ten renklerinin beyazlamaya başladığına vurgu yapıldı.
Öte yandan çiftçiliğin bu göçler sayesinde İngiltere topraklarına Avrupa'nın geri kalanında bir kaç bin yıl önce gelmiş olabileceği belirtildi.
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