Stranger Things 4. sezon ne zaman?

Netflix’in sevilen dizisi Stranger Things, 4. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 4. sezonun pandemi nedeniyle ara verilen çekimlerine ekim ayında başlanmış, çekimlerin yeniden başlamasının ardından yeni sezonda oyuncu kadrosunda yer alacak isimler ve karakterlerine dair ilk detaylar da paylaşılmıştı.

Pandemi nedeniyle beklenenden çok daha uzun süren çekim sürecinde nihayet sona yaklaşılmış gibi görünüyor. Dizide Jim Hopper karakterine hayat veren David Harbour, geçtiğimiz günlerde Jimmy Kimmel’ın sunduğu talk show‘a katıldı ve programda dizinin prodüksiyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

Harbour çok fazla detay vermekten kaçınsa da, Stranger Things 4. sezon çekimlerinin ağustos ayında bitmiş olacağını ifade etti.

Stranger Things’in 3. sezonunda, ana karakterlerimiz bir kez daha Upside Down’dan gelen canavarlarla karşı karşıya gelmiş; sezon sonunda Hopper’ın başına gelenlerin ardından Byers Ailesi, yanlarına Eleven’ı da alarak Hawkins’ten ayrılmaya karar vermişti. Mike, Dustin, Lucas ise Hawkins’te kaldı. Karakterlerimizin Hawkins dışına çıkacak olması, farklı ve karanlık maceraların bizleri beklediğini gösteriyor. Dizinin yaratıcıları olan Duffer Kardeşler de 4. sezonun en büyük ve en korkunç sezonları olacağını söylüyor.