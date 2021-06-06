MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Stranger Things 4. sezon ne zaman?

Stranger Things 4. sezon ne zaman?

06.06.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

David Harbour, Stranger Things’in heyecanla beklenen 4. sezonunun çekimlerinin ağustos ayında tamamlanacağını açıkladı. Stranger Things 4. sezon, bu yıl izleyici ile buluşabilir.

Stranger Things 4. sezon ne zaman?

Netflix’in sevilen dizisi Stranger Things, 4. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 4. sezonun pandemi nedeniyle ara verilen çekimlerine ekim ayında başlanmış, çekimlerin yeniden başlamasının ardından yeni sezonda oyuncu kadrosunda yer alacak isimler ve karakterlerine dair ilk detaylar da paylaşılmıştı.

Pandemi nedeniyle beklenenden çok daha uzun süren çekim sürecinde nihayet sona yaklaşılmış gibi görünüyor. Dizide Jim Hopper karakterine hayat veren David Harbour, geçtiğimiz günlerde Jimmy Kimmel’ın sunduğu talk show‘a katıldı ve programda dizinin prodüksiyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

stranger-things-3-sezon-filmloverss

Harbour çok fazla detay vermekten kaçınsa da, Stranger Things 4. sezon çekimlerinin ağustos ayında bitmiş olacağını ifade etti.

Stranger Things’in 3. sezonunda, ana karakterlerimiz bir kez daha Upside Down’dan gelen canavarlarla karşı karşıya gelmiş; sezon sonunda Hopper’ın başına gelenlerin ardından Byers Ailesi, yanlarına Eleven’ı da alarak Hawkins’ten ayrılmaya karar vermişti. Mike, Dustin, Lucas ise Hawkins’te kaldı. Karakterlerimizin Hawkins dışına çıkacak olması, farklı ve karanlık maceraların bizleri beklediğini gösteriyor. Dizinin yaratıcıları olan Duffer Kardeşler de 4. sezonun en büyük ve en korkunç sezonları olacağını söylüyor.

STRANGER THİNGS OYUNCU KADROSU

Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke gibi isimlerin ilk üç sezondaki rolleriyle geri döneceği dördüncü sezonda oyuncu kadrosuna dâhil olacak yeni isimler; Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Robert Englund, Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Djuricko ve Tom Wlaschiha olacak.

STRANGER THİNGS NE ZAMAN?

Stranger Things’in 4. sezonunun yayın tarihi henüz açıklanmamış olsa da sevilen dizinin çekimlerinin ağustos ayında tamamlanacak olması, dizinin bu yıl bitmeden ekrana gelme ihtimalinin olduğunu gösteriyor. Post-prodüksiyon sürecinin epey vakit aldığı düşünülürse, 4. sezonu bu yılın son aylarında ya da 2022’nin ilk çeyreğinde izleme şansı yakalanabilecek. (Filmloverss)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Amazon dizisi gündem olduAmazon dizisi gündem oldu
Leyla İle Mecnun ne zaman başlayacak?Leyla İle Mecnun ne zaman başlayacak?
Anahtar Kelimeler:
Stranger Things dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

Gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan alınan karara tepki

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan alınan karara tepki

30 yıllık birikimleriyle otomobil aldılar! Kaza yapınca büyük şok yaşadılar

30 yıllık birikimleriyle otomobil aldılar! Kaza yapınca büyük şok yaşadılar

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ağır konuştu! "Kenar mahalle dilberi!"

Ağır konuştu! "Kenar mahalle dilberi!"

Ekranların 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

Ekranların 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

Bomba iddia: Kendini mehdi olarak görüyor! Oğlunu ise...

Bomba iddia: Kendini mehdi olarak görüyor! Oğlunu ise...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.