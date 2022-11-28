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Stranger Things'in 5. sezonundan yeni haber!

28.11.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stranger Things'in yaklaşan 5. sezonunun finalindeki olayların aslında ikinci sezonda gerçekleşmesi planlanıyormuş.

Stranger Things'in 5. sezonundan yeni haber!

Duffer Kardeşler, Stranger Things'in geliştirme aşamasındaki 5. ve son sezonundan bahsetmek için etkinlikteydi. Ross "Birinci sezonun başarısı bizi korkuttu ve ardından bu daha büyük dünyayı inşa etmemiz gerektiğini, dizinin devam edeceğini anladık. Ama çok fazla, ihtiyacımız olandan [5 ya da 10 kat] daha fazla fikir vardı" dedi.

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Dizinin yaratıcısı şöyle devam etti:

  1. sezon için, o büyük ikinci sezon fikirlerinin birçoğundan yararlanıyoruz... Bir sürü büyük final malzememiz, ikinci sezonda olacağını düşündüğümüz şeylerden alındı. Bu ayın başında Netflix, Stranger Things'in 5. sezon prömiyerinin senaryosundan bir fotoğraf yayımlamıştı ve bölümün başlığını ilk kez açığa vurmuştu.

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Hayranlar bu başlığın, önemli bir karakterin geçen sezonda öldürülmesine rağmen ileride geri dönebileceğinin işareti olduğuna dair teoriler üretmekte gecikmemişti. Duffer Kardeşler, hayranlarına yeni bölümlerden ne beklemek gerektiğine dair de bazı fikirler vermişti ve 5. sezonun dizinin geleneklerinden birinin bozulacağını doğrulamıştı.

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Başka bir olayda, bazı Stranger Things yıldızları 4. sezondaki bölümlerle ilgili birtakım şikayetlerini ifade ederek yeni sezon için bir istekte bulunmuştu.
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Matt ve Ross Duffer ise eleştirilere yanıt vermişti.

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