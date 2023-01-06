Stranger Things'in yıldız oyuncusu eşcinsel olduğunu itiraf etti

Başrollerini Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard ve Sadie Sink gibi isimlerin paylaştığı Stranger Things dizisiyle adından söz ettiren Kanadalı oyuncu Noah Schnapp eşcinsel olduğunu duyurdu.

Henüz 12 yaşındayken yer aldığı Stranger Things dizisi ile şöhret kapısını aralayan Noah Schnapp, geçtiğimiz ekim ayında 18 yaşına girmişti.

''GAY OLDUĞUMU SÖYLEDİĞİMDE...''

TikTok'da cinsel tercihi hakkında konuşan Noah Schnapp, ''18 yıldır gay olduğumu ailem ve arkadaşlarımdan korkuyla sakladım ve söylediğimde tek cevapları ‘Biliyoruz.’ oldu. Sanırım Will ile tahminimden daha çok benziyoruz'' ifadelerini kullandı.

New York'ta doğup büyüyen Noah Schnapp, Yahudi kökenli bir ailenin çocuğu. 5 yaşındayken oyunculuğa merak duymaya başlayan yıldız, Bridge of Spies filmiyle ekran yolculuğuna başladı.

Noah Schnapp şimdilerde Pensilvanya Üniversitesi'nde girişimcilik üzerine eğitim alıyor.



