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Stranger Things'in yıldız oyuncusu eşcinsel olduğunu itiraf etti

06.01.2023 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in izlenme rekorları kıran dizisi Stranger Things ile tüm dünyanın tanıdığı bir isim haline gelen genç yıldız Noah Schnapp, cinsel kimliği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Stranger Things'in yıldız oyuncusu eşcinsel olduğunu itiraf etti

Başrollerini Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard ve Sadie Sink gibi isimlerin paylaştığı Stranger Things dizisiyle adından söz ettiren Kanadalı oyuncu Noah Schnapp eşcinsel olduğunu duyurdu.

Henüz 12 yaşındayken yer aldığı Stranger Things dizisi ile şöhret kapısını aralayan Noah Schnapp, geçtiğimiz ekim ayında 18 yaşına girmişti.

Stranger Things'in yıldız oyuncusu eşcinsel olduğunu itiraf etti

''GAY OLDUĞUMU SÖYLEDİĞİMDE...''

TikTok'da cinsel tercihi hakkında konuşan Noah Schnapp, ''18 yıldır gay olduğumu ailem ve arkadaşlarımdan korkuyla sakladım ve söylediğimde tek cevapları ‘Biliyoruz.’ oldu. Sanırım Will ile tahminimden daha çok benziyoruz'' ifadelerini kullandı.

Stranger Things'in yıldız oyuncusu eşcinsel olduğunu itiraf etti

New York'ta doğup büyüyen Noah Schnapp, Yahudi kökenli bir ailenin çocuğu. 5 yaşındayken oyunculuğa merak duymaya başlayan yıldız, Bridge of Spies filmiyle ekran yolculuğuna başladı.

Stranger Things'in yıldız oyuncusu eşcinsel olduğunu itiraf etti

Noah Schnapp şimdilerde Pensilvanya Üniversitesi'nde girişimcilik üzerine eğitim alıyor.

Stranger Things'in yıldız oyuncusu eşcinsel olduğunu itiraf etti

Stranger Things'in yıldız oyuncusu eşcinsel olduğunu itiraf etti


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