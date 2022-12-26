Stranger Things'in yıldızı Millie Bobby Brown, bikinili Noel pozunu paylaştı! Beğeni sayısı 5 milyonu geçti

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen dünyanın en zengin oyuncuları arasında yer alan Milli Bobby Brown, 2022'ye bikinili paylaşımıyla veda etti. Ünlü oyuncunun pozuna kısa sürede 5 milyonun üzerinde beğeni geldi.

İspanya'da doğan Milli Bobby Brown, ilk dizisi olan Stranger Things ile şöhret kapısını araladı. Sonrasında Godzilla ve Enole Holmes gibi yapımlarda rol aldı.

2018 yılında UNICEF'in iyi niyet elçisi seçilen yıldız, bu göreve gelen en genç isim olmuştu.

Kendi adıyla kurduğu bir makyaj markası bulunan Brown, ürünlerini dünyanın dört bir yanına pazarlıyor.

Milli Bobby Brown, bazı kesimler tarafından yaşından büyük görünmeye çalışmakla suçlanıyor.

Sosyal medyada epey aktif olan güzel oyuncunun Instagram'da 60 milyondan fazla takipçisi mevcut.



