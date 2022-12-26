MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Stranger Things'in yıldızı Millie Bobby Brown, bikinili Noel pozunu paylaştı! Beğeni sayısı 5 milyonu geçti

Stranger Things'in yıldızı Millie Bobby Brown, bikinili Noel pozunu paylaştı! Beğeni sayısı 5 milyonu geçti

26.12.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in iddialı yapımı Stranger Things ile tüm dünyanın tanıdığı bir isim haline gelen İngiliz oyuncu Millie Bobby Brown, ''Mutlu Noeller'' notuyla bikinili pozunu paylaştı.

Stranger Things'in yıldızı Millie Bobby Brown, bikinili Noel pozunu paylaştı! Beğeni sayısı 5 milyonu geçti

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen dünyanın en zengin oyuncuları arasında yer alan Milli Bobby Brown, 2022'ye bikinili paylaşımıyla veda etti. Ünlü oyuncunun pozuna kısa sürede 5 milyonun üzerinde beğeni geldi.

Stranger Things'in yıldızı Millie Bobby Brown bikinili pozuyla beğeni topladı

İspanya'da doğan Milli Bobby Brown, ilk dizisi olan Stranger Things ile şöhret kapısını araladı. Sonrasında Godzilla ve Enole Holmes gibi yapımlarda rol aldı.

Stranger Things'in yıldızı Millie Bobby Brown bikinili pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

2018 yılında UNICEF'in iyi niyet elçisi seçilen yıldız, bu göreve gelen en genç isim olmuştu.

Stranger Things'in yıldızı Millie Bobby Brown bikinili pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Kendi adıyla kurduğu bir makyaj markası bulunan Brown, ürünlerini dünyanın dört bir yanına pazarlıyor.

Stranger Things'in yıldızı Millie Bobby Brown bikinili pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Milli Bobby Brown, bazı kesimler tarafından yaşından büyük görünmeye çalışmakla suçlanıyor.

Stranger Things'in yıldızı Millie Bobby Brown bikinili pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sosyal medyada epey aktif olan güzel oyuncunun Instagram'da 60 milyondan fazla takipçisi mevcut.

Stranger Things'in yıldızı Millie Bobby Brown bikinili pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yakın dostu küsünce... Bu sözler Seren Serengil'i çıldırtacakYakın dostu küsünce... Bu sözler Seren Serengil'i çıldırtacak
Bomba iki sporcuyu kadroya aldı! Biri futbolcu biri basketbolcu...Bomba iki sporcuyu kadroya aldı! Biri futbolcu biri basketbolcu...
Mide ameliyatı oldu, maneviyata yöneldi! İşte son haliMide ameliyatı oldu, maneviyata yöneldi! İşte son hali
Anahtar Kelimeler:
Millie Bobby Brown stranger things Oyuncu yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

İlk kez rakam verildi! 12.292 TL detayı...

İlk kez rakam verildi! 12.292 TL detayı...

Zincir market müdürlerine 'etiket' uyarısı! Masadaki isim dikkat çekti

Zincir market müdürlerine 'etiket' uyarısı! Masadaki isim dikkat çekti

'Son evliya' ortalığı karıştırdı! "Ateş böceği gibi dolaşıyoruz"

'Son evliya' ortalığı karıştırdı! "Ateş böceği gibi dolaşıyoruz"

E-devletten 2 dakikada yapılabiliyor! Son uyarı geldi, başvurmayan destekten yararlanamayacak

E-devletten 2 dakikada yapılabiliyor! Son uyarı geldi, başvurmayan destekten yararlanamayacak

Konuşması ekrana yansıdı! "Allah belamı versin, beni oynatmayın"

Konuşması ekrana yansıdı! "Allah belamı versin, beni oynatmayın"

EYT için kritik saat! Dikkat çeken 28 milyar lira detayı…

EYT için kritik saat! Dikkat çeken 28 milyar lira detayı…

İlginizi Çekebilir

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.