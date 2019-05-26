Street Fighter 5 için yeni güncelleme yolda

Oyunculara sürekli turnuva sunan veya onlarla ilgilenen isimler arıyorsanız, Street Fighter 5 (SF5) bunlardan biri değil. Ancak kimi zaman Capcom, sürprizler hazırlamaktan da geri kalmıyor. 2019 yılı itibariyle oyun dünyasında büyük değişiklikler oldu. Capcom, bu değişikliklerde yer almaktan rahatsız olmayacak gibi duruyor. Biliyorsunuz ki season pass içerikleri, hemen hemen her oyunun kaderinde yer alır. SF5, kaçınılmaz son yerine yamalarla kendisini geliştirecek oyunlardan olacak.

Yayınlanan bilgilere göre sezon 4’ün başlangıcından beri oyuna pek içerik gelmedi. O zamandan beri de oyunda çok az güncelleme oldu. Son beş ayda yeni bir dövüş sahası ve birkaç kostüm dışında pek içerik görülmedi ve önceki yıllara oranla güncelleme programı tamamen durduruldu. Daha kötüsü Capcom, oyunla ilgili hiçbir sıkıntının olmadığını dile getirerek birçok soru işaretinin ortaya çıkmasına neden oldu. Zaten oyun, piyasaya çıkmadan önce büyük sıkıntılar yaşamıştı. Durum böyle olunca, Capcom’un oyunu tamamen rafa kaldırılacağı düşünüldü.