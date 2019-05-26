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Street Fighter 5 için yeni güncelleme yolda

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | 26.05.2019 15:34 | Son Güncelleme

Uzun süredir sessizliğini koruyan Capcom’un dövüş oyunu Street Fighter 5 için yeni güncelleme geliyor.

Street Fighter 5 için yeni güncelleme yolda

Oyunculara sürekli turnuva sunan veya onlarla ilgilenen isimler arıyorsanız, Street Fighter 5 (SF5) bunlardan biri değil. Ancak kimi zaman Capcom, sürprizler hazırlamaktan da geri kalmıyor. 2019 yılı itibariyle oyun dünyasında büyük değişiklikler oldu. Capcom, bu değişikliklerde yer almaktan rahatsız olmayacak gibi duruyor. Biliyorsunuz ki season pass içerikleri, hemen hemen her oyunun kaderinde yer alır. SF5, kaçınılmaz son yerine yamalarla kendisini geliştirecek oyunlardan olacak.

Yayınlanan bilgilere göre sezon 4’ün başlangıcından beri oyuna pek içerik gelmedi. O zamandan beri de oyunda çok az güncelleme oldu. Son beş ayda yeni bir dövüş sahası ve birkaç kostüm dışında pek içerik görülmedi ve önceki yıllara oranla güncelleme programı tamamen durduruldu. Daha kötüsü Capcom, oyunla ilgili hiçbir sıkıntının olmadığını dile getirerek birçok soru işaretinin ortaya çıkmasına neden oldu. Zaten oyun, piyasaya çıkmadan önce büyük sıkıntılar yaşamıştı. Durum böyle olunca, Capcom’un oyunu tamamen rafa kaldırılacağı düşünüldü.

Yeni tweet ile birlikte oyunla ilgili hazırlıkların devam edildiği ve SF5 için yeni şeyler vaat ettiğini açıklayan Yoshinori Ono, takipçilerine teşekkür etmekten geri kalmadı. Tabii yeni bir karakter mi gelecek, yoksa sadece kostümle geçiştirilecek güncellemeler mi duyurulacak bilinmiyor.

Evo 2019, dövüş oyunları ve turnuvaların yanında espor konusunda oldukça popüler olan etkinliklerden biri. Tekken 7, Mortal Kombat 11, SoulCalibur 6, Dragon Ball FighterZ, Samurai Shodown derken birçok oyunun turnuvası fuarda yer alacak. Geçtiğimiz yıl Capcom, SF5 için iki yeni karakter duyurmuştu ve Evo ile aynı gün bu karakterler ortaya çıkmıştı. Şimdilik gözler 2-4 Ağustos tarihlerine kaymış durumda.

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Street Fighter 5 Street Fighter 5 güncellemesi capcom

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