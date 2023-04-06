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  4. Striptizci temalı baby shower partisi düzenlemişti! Anne olmaya hazırlanan Ireland Baldwin duşta poz verdi

Striptizci temalı baby shower partisi düzenlemişti! Anne olmaya hazırlanan Ireland Baldwin duşta poz verdi

06.04.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin'in Kim Basinger ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ireland Baldwin, anne olacağını duyurmuştu. Bir süredir Andre Allen Anjos olarak da bilinen müzisyen RAC ile aşk yaşayan Baldwin duş pozuyla dikkat çekti.

Striptizci temalı baby shower partisi düzenlemişti! Anne olmaya hazırlanan Ireland Baldwin duşta poz verdi

Hollywood yıldızı Alec Baldwin'in 1993-2002 yılları arasında evli kaldığı Kim Basinger'dan dünyaya gelen kızı Ireland Baldwin seksi pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyordu.

Müzisyen RAC ile aşk yaşayan Baldwin, bebek beklediğini açıklamıştı. Ireland Baldwin, sosyal medya hesabından bebeğinin ultrason görüntüsünü paylaşmıştı.

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Kıvrımlı model son olarak karnı burnunda duşa girdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Baldwin paylaşımına "benden çıplak olmamı istedin" notunu düştü.

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Model geçtiğimiz haftalarda striptizci temalı bir baby shower partisi düzenlemişti.

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