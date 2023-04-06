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  4. İbrahim Tatlıses'in gelini transparan bluzuyla poz verdi! "Victoria Secret modeli resmen"

İbrahim Tatlıses'in gelini transparan bluzuyla poz verdi! "Victoria Secret modeli resmen"

06.04.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İbrahim Tatlıses'in gelini son olarak transparan bluzuyla poz verince takipçilerinden beğeni topladı.

İbrahim Tatlıses'in gelini transparan bluzuyla poz verdi! "Victoria Secret modeli resmen"

2021 yılının Ekim ayında İbrahim Tatlıses'in oğlu, İdo Tatlıses ile nikah masasına oturan ve şaşalı bir düğün yapan fenomen Yasemin Şefkatli pozlarıyla dikkat çekiyor.

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli ile oğlu İdo Tatlıses mutlu evlilikleri kadar paylaşımlarıyla da adlarından söz ettiriyor. Tatlıses ailesinin biricik gelini son olarak iddialı pozlar verdi.

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Şefkatli transparan detaylı bluzu ve eteğiyle verdiği pozu paylaşınca hayranlarından beğeni topladı.

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Güzel fenomene "Victoria Secret modeli resmen" yorumları yağdı.

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