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Striptizciden skandal itiraf! Kürtaj karşıtı siyasetçiyle yasak aşk yaşamış! Kürtaja zorlanmış...

ABD'de kürtaj karşıtı bir siyasetçinin bir striptizciyle yasak aşk yaşadığı ve kürtaja zorladığı ortaya çıktı. Skandal iddianın ardından Cumhuriyetçi Temsilcisi Giovanni Capriglione açıklama yaptı.

Striptizciden skandal itiraf! Kürtaj karşıtı siyasetçiyle yasak aşk yaşamış! Kürtaja zorlanmış...

Alex Grace isimli eski bir striptizci olan kadın, Teksas'ın Cumhuriyetçi Temsilcisi Giovanni Capriglione ile uzun yıllardır yasak aşk yaşadığını itiraf etti.

Striptizciden skandal itiraf! Kürtaj karşıtı siyasetçiyle yasak aşk yaşamış! Kürtaja zorlanmış... 1

KÜRTAJ KARŞITI AMA KÜRTAJA ZORLAMIŞ

Capriglione, "O istediği için birçok kez kürtaj yaptırdım. Ben 18 yaşındayken tanıştık ve ilişki yaşamaya başladık" dedi. Grace, "Onunla aşk yaşamaktan gurur duymuyorum ve hatta aslında bu konuda utanç da duyuyorum. Fakat en kötüsü de bu değil" diyerek kürtaj yaptırdığının altını çizdi.

Striptizciden skandal itiraf! Kürtaj karşıtı siyasetçiyle yasak aşk yaşamış! Kürtaja zorlanmış... 2

Uzun bir süredir evli olan Capriglione kürtaj iddialarını yalanladı. Capriglione, "Yıllar önce bencil bir ilişkim oldu ve bundan gurur duymuyorum. Tanrıya şükür eşim ve ailem beni affetti ve yolumuza devam ettik. Bugün güçlü bir evliliğimiz var" ifadelerini kullandı. "Ben hiçbir zaman kürtaj için para vermedim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Striptizci siyaset
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