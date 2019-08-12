Su altında el öptürüp, deniz dibinde bulduğu parayı arkadaşına verdi

Antalya’da hava sıcaklığının 41 dereceye ulaştığı Kurban Bayramı’nın ilk günü, yerli ve yabancı turistler Konyaaltı plajları ile su parkları ve havuzları doldururken, kimileri de serinliği su altında aradı. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde iş güvenliği yüksek lisansı yapan Kemal Gökoğlu (29) ile aynı üniversitenin Ziraat Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Ahmet Refik (22), birlikte dalış yaptı. Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu üyesi olan gençlere, grubun diğer üyeleri de eşlik etti.

Kurban Bayramı’nın ilk günü sabah saatlerinde dalış yapan gençler, su altının güzelliklerini video ve fotoğraflarla da ölümsüzleşitirdi. Dalış yapan gençlerden Kemal Gökoğlu, deniz dibinde 20 TL görünce, aldı. Arkadaşı Ahmet Refik’e önce el öptüren Gökoğlu, sonra da bulduğu parayı bayram harçlığı olarak verdi. Arkadaşları tarafından görüntülenen bu anlar, gençlere bayram anısı oldu.

(DHA)

