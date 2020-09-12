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Su Burcu Yazgı Coşkun Kırmızı Oda'daki performansıyla merak konusu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 13:52 | Son Güncelleme

Dün akşam 2. bölümüyle ekrana gelen Kırmızı Oda dizisinde Güler karakterini oynayan Su Burcu Yazgı Coşkun, oyunculuğuyla izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Kısa sürede Twitter gündemine giren genç oyuncu çok konuşulanlar arasına girdi.

TV8 ekranlarının yeni dizisi Kırmızı Oda, dün akşam 2. bölümüyle ekrana geldi. Gerçek hayat hikayelerinin anlatıldığı ve başrolünü Binnur Kaya'nın üstlendiği dizide genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, başarısıyla alkış topladı.

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EKRAN BAŞINDAKİLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU

Dizide anne ve babasını kaybettikten sonra kardeşlerine bakmak için yaşam mücadelesi veren Güler'i oynayan 16 yaşındaki oyuncu, performansıyla izleyenleri ekrana kilitledi.

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Oyunculuk karşısında gözyaşlarına boğulan bir çok sosyal medya kullanıcısı "Olması gereken programlar bunlar yalandan aşkları anlatan değil yanan hayatları anlatan bir abla düşünün kendi hayatından vazgeçip kardeşleri için her şeye göz yuman.", "Ciğerimiz kalmadı, mahvettin bizi", "Sadece oynamadılar bize o insanların çektiği acıların hepsini hissettirdiler, keşke o insanlar bu acıları gerçekten çekmemiş olsaydı bunların hepsi bir kurgu olsaydı bunu o kadar çok isterdim ki" gibi binlerce yorum yaptı.

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BURCU YAZGI COŞKUN KİMDİR?

Su Burcu Yazgı Coşkun, 2004 yılında İstanbul'da doğdu. Orta Öğretim eğitimine devam etmekte olan oyuncu; ilk oyunculuk deneyimini 2011 yılında rol aldığı Farklı Boyut dizisi ile yaşadı. Aşk Yeniden, Karadayı, Sana Bir Sır Vereceğim ve Kalbim Dört Mevsim dizilerinde rol aldı. Şimdilerde ise Kırmızı Oda adlı dizide Güler Karakterini canlandırıyor.

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