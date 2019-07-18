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Su içmenin vücuda etkisi

Op. Dr. Yasir Gözü Op. Dr. Yasir Gözü
SAĞLIK  | 18.07.2019 14:25 | Son Güncelleme

Bol su içmenin insan vücuduna etkisi günümüzde herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Vücudumuzun neredeyse dörtte üçü sudan meydana gelmektedir. Günlük alınması gereken su miktarı az alındığı zaman bazı sağlık sorunları kaçınılmaz olur. Toksinlerin vücuttan atılması, vücut ısısının korunması için, böbrek sağlığı için her bireyin gün içinde yeteri kadar su tüketmesi gerekir.

Su içmenin vücuda etkisi

Uzman görüşlerine göre günde günde 2 veya 2.5 litre tüketilmesi gerekmektedir. Su vücudun yaklaşık yüzde 70'ini oluşturur ve hayati önem taşır. Vücudun sağlıklı biçimde işlevini yerine getirmesini sağlayan su vücuttaki tüm hücre ve dokuların beslenmesinden, zararlı maddelerin vücuttan atılmasına kadar pek çok fayda sağlamaktadır.

SU TÜKETMENİN FAYDALARI

  • Su içmek bizi bazı makat hastalıklarından korur. Anal fissür (makat çatlağı) ve hemoroid (basur) gibi makat hastalıklarının oluşmasında en önemli etken su tüketmemektir.
  • Su içmeyi düzenli hale getirdiğimizde sindirim sistemi iyileşir. Su içmek yediğimiz besinlerin parçalanmasına etki ederek sindirim sistemimizin çalışmasını yardımcı olur.
  • Parlak ve yumuşak saçlar için bol su tüketmekte fayda vardır.
  • Cilt hücrelerini tamir eder.
  • Vücuttan toksinlerin atılmasını hızlandırır. Yaşlanmayı yavaşlatır.
  • Cilt esnekliğini artırır.
  • Yeterli su tüketimi yapıldığında unutkanlık dikkat problemi gibi sorunlar yaşanmaz ve beyin fonksiyonları düzene girer.
    -Kilo vermek isteyen kişilerin mutlaka su içmesi gerekir. Su metabolizmanın daha fazla çalışmasını sağlar.
    -Ilık su içmek vücuttaki yağların parçalanmasına destek olur.
    -Su içmek kan dolaşımını kolaylaştırır.
    -Kabızlık, bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerini ortadan kaldırır.
    -Vücut ısısını dengede tutar.
    -Ödem atılmasına yardımcı olur.

Az su tüketmenin neden olduğu bazı makat hastalıkları vardır. Anal fissür ve hemoroid hastalıklarına değinmek gerekirse;

ANAL FİSSÜR HASTALIĞI

Yeterli su tüketilmediğinde meydana gelen anal fissür hastalığı kanama, ağrı ve kaşıntı ile ortaya çıkar.

Anal fissür hastalığının anlaşılması dışkılamadan sonraki temizlik anında olur. Hastalar bazen tuvalet kağıdında kan görürler. Bu kanama tuvalet sonrasında damlama olarak da görülebilir.
Kabız olmak anal fissür hastalığının başlıca etkenidir. Kabız bireyler dışkılama esnasında makat bölgelerini zorladıkları için yırtık ve çatlaklar meydana gelir.

HEMOROİD HASTALIĞI

Hemoroid hastalığı da yine yeteri kadar su tüketmemekle ilgilidir.

Hemoroid hastalığı makat bölgesinde kanama olması, dışkılama anında ağrı yaşanması, makat bölgesinde şişlikler olması, kaşıntı ve akıntı durumunun olması şeklinde ortaya çıkar.
Yaşam tarzını değiştirerek kabız olmanın dolayısıyla hemoroid hastalığının önüne geçmek mümkün olabilir. Çok fazla oturur pozisyonda kalanların her saat başı 5-10 dakika yürüyüş yapmaları gerekir. Sürekli oturmak ve hareketsiz kalmak bağırsak hareketlerinin yavaşlamasına yol açar. Vücudumuza gerektiği kadar sıvı almak bağırsakların düzgün çalışmasına katkı sağlar. Meyve – sebze ağırlıklı beslenmek, hareket etmek hemoroide karşı alınacak önlemlerdendir.

SU İÇMENİN ÖLÇÜSÜ VAR MI?

Bir günde içilmesi gereken su miktarına cevap vermek zordur. Herkesin metabolizması farklı şekilde çalışır. Ama yinede bazı ortak değerlerin olduğunu söylemekte mümkündür.
Gün içinde harcanan enerji miktarına uygun şekilde su tüketmek gerekir.

Yetişkin bireyler enerji harcamasının her kalorisi başına 1-1,5 ml. suya ihtiyaç duymaktadır. Günde 1500-2000 kalori harcayan kişilerin günde 1,5-2 litre su içmesi gerekir.
Vücut sağlığı için tüketilen su sadece saf su ile yapılmayabilir. Sulu içecekler, sıvı ve katı besinlerle de vücudumuzun su ihtiyacını karşılayabiliriz. Ekstrem bir durum yoksa insan vücudunda ciddi su eksikliği kolay görülecek bir durum değildir.

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Anahtar Kelimeler:
Su sağlık

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