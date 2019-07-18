Su içmenin vücuda etkisi

Uzman görüşlerine göre günde günde 2 veya 2.5 litre tüketilmesi gerekmektedir. Su vücudun yaklaşık yüzde 70'ini oluşturur ve hayati önem taşır. Vücudun sağlıklı biçimde işlevini yerine getirmesini sağlayan su vücuttaki tüm hücre ve dokuların beslenmesinden, zararlı maddelerin vücuttan atılmasına kadar pek çok fayda sağlamaktadır.

SU TÜKETMENİN FAYDALARI

Su içmek bizi bazı makat hastalıklarından korur. Anal fissür (makat çatlağı) ve hemoroid (basur) gibi makat hastalıklarının oluşmasında en önemli etken su tüketmemektir.

Su içmeyi düzenli hale getirdiğimizde sindirim sistemi iyileşir. Su içmek yediğimiz besinlerin parçalanmasına etki ederek sindirim sistemimizin çalışmasını yardımcı olur.

Parlak ve yumuşak saçlar için bol su tüketmekte fayda vardır.

Cilt hücrelerini tamir eder.

Vücuttan toksinlerin atılmasını hızlandırır. Yaşlanmayı yavaşlatır.

Cilt esnekliğini artırır.

Yeterli su tüketimi yapıldığında unutkanlık dikkat problemi gibi sorunlar yaşanmaz ve beyin fonksiyonları düzene girer.

-Kilo vermek isteyen kişilerin mutlaka su içmesi gerekir. Su metabolizmanın daha fazla çalışmasını sağlar.

-Ilık su içmek vücuttaki yağların parçalanmasına destek olur.

-Su içmek kan dolaşımını kolaylaştırır.

-Kabızlık, bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerini ortadan kaldırır.

-Vücut ısısını dengede tutar.

-Ödem atılmasına yardımcı olur.

Az su tüketmenin neden olduğu bazı makat hastalıkları vardır. Anal fissür ve hemoroid hastalıklarına değinmek gerekirse;

ANAL FİSSÜR HASTALIĞI

Yeterli su tüketilmediğinde meydana gelen anal fissür hastalığı kanama, ağrı ve kaşıntı ile ortaya çıkar.

Anal fissür hastalığının anlaşılması dışkılamadan sonraki temizlik anında olur. Hastalar bazen tuvalet kağıdında kan görürler. Bu kanama tuvalet sonrasında damlama olarak da görülebilir.

Kabız olmak anal fissür hastalığının başlıca etkenidir. Kabız bireyler dışkılama esnasında makat bölgelerini zorladıkları için yırtık ve çatlaklar meydana gelir.

HEMOROİD HASTALIĞI

Hemoroid hastalığı da yine yeteri kadar su tüketmemekle ilgilidir.